Portugal: Novo governo de centro-direita toma posse, mas com maioria estreita

O novo governo é chefiado por Luis Montenegro, líder da Aliança Democrática de centro-direita. Nas eleições legislativas de 10 de março, o centro-esquerda obteve alguns votos

Grupo do Primeiro Ministro Português Luís Montenegro Oficialmente responsável por: 17 ministrosDez homens e sete mulheres, idade média superior a 54 anos e obrigatoriamente formação em Direito.

lá Cerimônia de inauguração Realiza-se terça-feira, 2 de abril, na presença do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa Palácio Nacional da Ajuda em Lisboa.

Aconteceu depois que um governo minoritário de centro-direita tomou posse Eleições antecipadas Em 10 de março, a aliança conquistou 80 cadeiras Aliança Democrática, apenas dois a mais que o Partido Socialista. No entanto, as duas coligações não conseguiram a maioria absoluta de 116 assentos: no passado dia 21 de março, o presidente português confiou ao Montenegro a tarefa de formar um governo.

Desafios de Montenegro

Montenegro prometeu cumprir as suas promessas eleitorais Corte de impostos para aumentar salários e pensõesDa melhoria dos serviços públicos com uma economia mais competitiva e um governo eficiente.

Contudo, os desafios do novo primeiro-ministro e do novo governo não são simples: Aliança Democrática A legislação exigirá primeiro o apoio de partidos fora da coligação para a ratificar. A estabilidade do governo depende da divisão deixada pelos resultados eleitorais com a ascensão da **Sega, que se opôs à entrada do partido de direita liderado por Montenegro. André Ventura Na governação, dependerá mais do que nunca de acordos com outras coligações.