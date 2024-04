O anticiclone africano recua no início da semana, trazendo chuva e trovoadas. Aqui «3B Meteo

Hora de estudar

1 minuto e 23 segundos

Tempo – Evolução 9 a 10 de abril

Calor anormal De ascendência africana Domingo E na segunda-feira, será expulso pela chegada de parte da Itália Perturbação atlântica. Uma frente ligada a uma pequena gota de ar frio penetrará no coração do Mediterrâneo e tocará os nossos flancos ocidentais. Quanto a NortePiemonte, Ligúria e Lombardia serão os mais expostos, mas Emilia Romagna e parte da região do Triveneto também poderão ver aguaceiros ou trovoadas, especialmente na quarta-feira. No meio Poucos aguaceiros ou trovoadas atingem a Toscana, e raramente em outras áreas Sul Apenas a Sardenha verá alguma instabilidade. Eles serão Eventos locais Mas ainda Forte também internamente E dada a natureza das chuvas torrenciais, existirão diferenças térmicas significativas entre as massas de ar africanas e atlânticas.

A chegada da chuva Permitir Diminuição da temperatura Começará na terça-feira, mas será mais visível na quarta-feira:

A temperatura mais alta na quarta-feira é de 10

Sempre quarta-feira A suspensão será desconectada Mediterrâneo e um pequeno Ciclone Mínimo Chegará à Argélia na quinta-feira e seguirá rapidamente em direção à Sardenha. Os modelos acreditam que a sua influência no clima da nossa península será limitada, no máximo perturbará o céu com nuvens médias-altas, mas não trará eventos significativos.

Tendência meteorológica entre quinta e sexta-feira

quando Resistência africana Recua mais a oeste entre a Península Ibérica e a França Entre a Itália e a Europa Oriental Haverá um Campo anticiclônico de matriz híbrida Que ele poderia trazer Temperaturas Ainda um pouco acima da média sazonal.

