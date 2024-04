Novas Resenhas de Cassano, Leo. Aqui está a resposta dos portugueses nas redes sociais

Antonio CassanoO ex-atacante rossonero falou aos microfones ontem à noite RoyCriticado novamente Rafael Leão: “Mudei de ideia sobre o fato de Leo ser só fumaça e fogo? Claro que não. Continuo pensando assim, porque se olhar para Rashford como ala no ano passado, ele marcou 26 gols (na verdade, 30, ed.) e está disputando um campeonato fantástico em duas fases. O Kvartskelia chegou e fez um campeonato incrível em duas fases. Foden é um ano mais novo, já marcou 21 gols e 10 assistências esse ano; do que estamos falando? O campeonato de A Itália não é boa, o problema é que ele se acha um fenômeno, tem outros depois dele, é um bom jogador, com muita força física, finalizou, então Kaká, Rui Costa, Vinicius como hoje, quanto deveriam receber? Ele pediu muito dinheiro, deram para ele, agora ele vale 120, 130, 140 milhões? Do que estamos falando? Estamos falando de um jogador normal, com força física. Marcou 8 gols (na verdade 12, ed.), mas durante 5 meses e meio não marcou em um campeonato falso (ficou um mês afastado por lesão, ed.) Devemos lembrar no campeonato italiano. Jogou sem marcar durante cinco meses e meio, sem qualidade, sem intensidade e sem ritmo. Aí são duas jogadas, duas acelerações 'Ahh, ele é forte, vale…'. Qual é o valor? Quando eu jogava, há 10, 15 anos, ele não conseguia nem jogar em times que brigavam pelo sexto ou sétimo lugar. Infelizmente, na Itália eles são bons nisso.”

A resposta de Leo veio nas redes sociais esta manhã o que aconteceu X Ele republicou um vídeo com as palavras de Cassano junto com alguns emojis de palhaço. Aqui está o tweet do atacante português do AC Milan: