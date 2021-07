Fácil de ganhar e não pago

O grande dia chegou. Apresentado por Roma José Mourinho. O treinador português respondeu a muitas perguntas, falou sobre o mercado de transferências, foi brilhante e agradeceu à família e aos adeptos do Pride por o terem recebido de forma tão maravilhosa. Um especialista explicou por que Marco Aurélio foi citado dizendo:

Por que estou aqui? Estou perto da estátua de Marco Aurélio, nada vem de nada, nada volta. Tem um significado muito semelhante ao que ouvi quando falei no clube. O que Dan e Ryan querem para este clube é a maneira como falaram comigo. Plano muito claro. O legado que eles querem para este clube. Nunca se esqueça do grande passado deste clube.

Não quis tocar no mercado de transferências, recusou-se a contactar jogadores: “Não falo com ninguém, falo com o Diego Pinto, os donos e gente do clube”, e quis elevar o espírito de Kialoros Mourinho: “Eu quero a Roma do Romanismo, não tenho mais nada, nada mais “, após o que os portugueses se abstiveram de responder à pergunta sobre Diego e a armadura do capitão:” Não vou responder à pergunta. Vou falar sobre a dinâmica interna do clube. Eu Faz.

O ex-jogador do United e do Chelsea também falou sobre Spinosola e o mercado de transferências, passando a impressão da seleção nacional nas costas e perguntando ao atacante:

S.P.inazzola? É triste não pegá-lo, mas ele está surpreso. Ele veio para o centro esportivo e nada parecia acontecer, o que foi muito positivo. Vai ser difícil não só para ele, mas também para nós. A solução para a espinasola? Temos um menino como o Calafiori que tem que trabalhar muito, mas vai durar na equipe. Mas precisamos de um lateral esquerdo.

Mourinho também foi questionado sobre a saída de Antonio Conte do Inter – os dois perseguiram-se frequentemente e nunca se cruzaram: “Existem treinadores incomparáveis ​​no clube. Não se pode comparar com ninguém. Os portugueses também deram um murro no seu antigo clube, o Inter:” Você fala muito sobre títulos, tempo, planos e trabalho. O título é uma palavra fácil de dizer, pode ter sido uma promessa, a verdade é que os títulos virão, mas Friedkins não quer um sucesso isolado, mas deve ir em frente e ficar lá, o que é muito difícil. Ganhar uma vez é fácil, mas você não tem dinheiro para pagar. Precisamos de uma ROM padrão “.