Regras e dicas para tabelas, buffets, máscaras e distância- Corriere.it

A partir de Monica Gursoni e Florence Sarcanini

Recomendações do governo em face do aumento da incidência de infecções devido a comemorações no lar

O Ordem do Governo Não há restrições ou restrições para festas em residências particulares. Não existe regra sobre o que aconteceu durante a visita de parentes e amigos Festivo Em 2020, mas as recomendações são ainda mais duras. O ministro da Saúde, Roberto Speranza, afirmou abertamente: Há um certo momento, as férias de Natal e Ano Novo chegaram, e é muito importante que as condutas pessoais sejam adequadas em relação a esta fase complexa pela qual passamos. Portanto, com base nesta simples batalha mensal contra o Kovit, a máxima atenção e a máxima sabedoria que temos, o uso adequado de máscaras, espaçamento e cumprimento das regras de higiene são sempre recomendados. Aqui estão as recomendações dos cientistas do CTS para celebrações com a família ou amigos.

mascarar Se for um evento lotado, mesmo em uma casa particular, os cientistas recomendam o uso de máscara. Com o mesmo cuidado se estiver com os fracos, mesmo que vacinados, que ainda podem ser afetados.

Limpeza É bom lavar as mãos com frequência e ter sempre líquido de limpeza.

Abra as janelas Mesmo que a temperatura seja baixa, se você ficar na mesma sala por muito tempo, é melhor abrir as janelas pelo menos a cada 30 minutos para garantir uma boa circulação de ar.

Abraços Mesmo entre parentes que não moram com A distância deve ser mantida, evitando o contato direto e o calor ainda é considerado essencial.

Mesas Evite mesas com mais de dez pessoas. No entanto, os especialistas recomendam evitar cotovelos a cotovelos entre não cooperadores, deixando espaço suficiente.

Evite usar os mesmos talheres para transferir e enfocar os copos.

Evite o buffet.

Os banquetes podem ser realizados em restaurantes de acordo com as regras e regulamentos do restaurante.

Crianças Nesta fase da infecção, as crianças ficam doentes, por isso os cientistas aconselham evitar o contacto com pessoas particularmente vulneráveis. READ Decisão sobre a mosca e a bola no canto das traves

Bolha negativa Se banquetes forem organizados em casa, É necessário criar bolhas negativas. Se você tem convidados, portanto, é uma boa idéia perguntar sobre a posse do robalo ou a negatividade do tampão.

Eu sou sintomia Se você tiver um leve sintoma, tosse, coriza ou dor de garganta, é uma boa ideia ter cuidado para reduzir o risco de infecção.