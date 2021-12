Ju, que tiro Buffon dá para os portugueses

Gigi Buffon, que foi entrevistada pela mídia mexicana, não os enviou para dizer a Cristiano Ronaldo: que piada da ex-Juve

Aterrou e contribuiu para o clamor público do verão de 2018 Ronaldo No Juventus Os fãs não esperavam. E acima de tudo a gestão da Juventus era esperada. No verão passado, um relacionamento que vazou e saiu durante a despedida do antigo Real Madrid não floresceu totalmente.

Detalhes e vestígios, mesmo de seus ex-companheiros Juventus Eles não hesitaram em se despedir da velha Lucidana. Geral Dentes de Buffon, ‘Tudn.com’ ficou claro nos microfones da mídia mexicana CR7.

Buffon atinge Ronaldo: “Juve perdeu DNA com ele”

“Quando veio Cristiano Ronaldo No Juventus, Teve a chance de ganhar a Liga dos Campeões – diz ele Buffon, Refere-se ao seu único ano Paris Saint-Germain – Não sei explicar o que aconteceu com a equipe.

Daqui, Buffon Coloque uma flecha CR7: “Quando voltei para a Juventus, morei com ele dois anos. Trabalhamos bem juntos, mas lá Você Perdeu a equipe de DNA. Em 2017 estivemos muito unidos, tínhamos uma equipe experiente e coesa. A competição dentro do grupo era saudável e muito forte.