Aquecimento, multas estratosféricas chegando: se você usou radiadores, observe sua caixa de correio

Veja como evitar grandes penalidades pelo uso de aquecimento.

Devido a esta 2024 Risco de Pena Relativamente pesado Aquecimento E seu uso infelizmente é muito alto.

Felizmente, com a chegada de Abril e as temperaturas cada vez mais elevadas, a utilização de radiadores no interior das habitações foi agora completamente reduzida.

Sobre precisamente Desliga o calorChegou agora uma diretriz específica que visa estabelecer todas as regras a serem seguidas em todas as datas relativas ao encerramento do calor nas diversas regiões da Itália.

Então aqui está tudo o que você precisa saber sobre isso.

Aquecimento: Quando desligar os radiadores na Itália

Regulamentação de uso e desligamento de radiadores Itália E isto Decreto Presidencial 74/2013, este último procura especificamente definir critérios para a utilização de sistemas térmicos. Este decreto destaca e especifica os limites de utilização de radiadores e especifica quando estes podem ser ativados em diferentes épocas do ano.

Para estabelecer tudo isso, o Ordem do Presidente Trata de diferentes regiões da Itália e de suas necessidades. Por esta razão, decidimos dividir o território italiano em diferentes regiões Bandas até PARA no F: Desta forma identificamos e classificamos todas as zonas de Itália onde há pouca necessidade de aquecimento, começando pelas zonas mais quentes até às zonas mais frias, e pelo contrário não há limite ou restrição à utilização de radiadores. Deve sublinhar-se que se as regras não forem respeitadas, podem ser impostas sanções severas ObstáculosGeralmente pode oscilar entre 500 ei 3.000 euros.

Regras para aquecimento em diferentes regiões da Itália

Então, vamos começar com diferentes regiões da Itália Zona F: Aqui estão os municípios mais frios e com temperaturas mais baixas, incluindo Trento, Cuneo e Belluno. E então há Região E O aquecimento pode ser mantido até 15 de abril: aqui estão as cidades e regiões de Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte. Em Zona D O aquecimento sempre pode ser usado até 15 de abril: Roma, Florença, Gênova, Ancona, Livorno, Pescara, La Spezia, Croceto, Livorno, Lucca, Pisa, Maserata, Viterbo, Pesaro, Siena, Avellino, Chieti, Madera estão incluídos aqui. Foggia, Teramo e Vibo Valentia.

lá Zona C O clima é moderado, razão pela qual o aquecimento aqui foi encerrado permanentemente no dia 31 de março: as cidades desta faixa são Nápoles, Salerno, Caserta, Benevento, Latina, Bari, Brindisi, Cagliari, Les, Catanzaro, Cosenza, Taranto, Ragusa. lá Zona B É uma das regiões mais quentes: as cidades desta categoria são Palermo, Catania, Siracusa, Messina, Trapani, Agrigento e Reggio Calabria. Finalmente, o Zona AO aquecimento neste troço foi interrompido definitivamente no passado dia 15 de março: as cidades desta zona são Lampedusa, Porto Empedocles e Linosa.