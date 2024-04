Aqui está a resposta em português

Leo responde às acusações de Cassano contra ele. A resposta veio através do seu perfil X.

Leo não se encaixa, como ele pode fazer isso. Os portugueses responderam a António Cassano que, pela enésima vez, falou mal dele, com voz forte, firme e séria. Fandantonio comparou Leo e Lautaro, não o ex-campeão, mas um jogador intermediário, os nerazzurri sagraram-se campeões ao contrário da Argentina.

Rafael Leão

Leo acalmou Cassano

As acusações fora do lugar e fora do tempo de Antonio Cassano não puderam ser digeridas por Leo, que teve uma atuação verdadeiramente marcante na série. Portugal marcou três gols e quatro assistências nos últimos cinco jogos. Apesar deste número, Antonio Cassano reiterou que não o considera um campeão. Leo recorreu às redes sociais para expressar o que achou das palavras de Fantantonio, compartilhando um tweet de um torcedor rossonero e adicionando 7 caras de palhaço à legenda.

Leo está pronto e animado para o futuro

O português amadureceu e desenvolveu-se. Ele é muito claro sobre suas qualidades e identificou claramente o que deseja para o seu futuro. Ele quer vencer e quer fazê-lo com a camisa do Milan. Depois da vitória em Florença, o português sublinhou a vontade de terminar bem a temporada, tentando culminar com uma importante promoção. Com o Lecce fora do caminho, é hora de esperar uma partida dupla contra Roma e Inter. O português já está em clima competitivo e provou isso com uma postagem no seu perfil X.