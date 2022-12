Cristiano Ronaldo – newsby.it

Cristiano Ronaldo, acordo gritante: seu novo treinador é ex-Roma. Os campeões portugueses rescindiram contrato com o Manchester United

Estes são dias muito quentes para o futuro Cristiano Ronaldo. Neste preciso momento, o campeão português de 37 anos encontra-se sem equipa após o fim do contrato com o acordo. Manchester United. Mas o ex-atacante tem sido repetidamente questionado sobre seu futuro, que começa em janeiro de 2023 Real Madrid E Juventus Explicou o assunto: “Eu só tenho a Copa do Mundo agora“.

É difícil culpá-lo, mesmo, pois os lusitanos já estão classificados para as oitavas de final, onde ficarão com o vice-campeonato de um grupo vencido pelo Brasil. Um no meio suíço, Sérvia E cameron O vermelho e o verde serão os inimigos, todas as equipes estarão ao alcance de CR7 e seus companheiros.

Mas, nos bastidores, Ronaldo nutre o sonho de encerrar sua longa aventura na seleção nacional com a conquista da Copa do Mundo em sua poderosa terra natal. Jorge Mendes Ele está conversando com alguns clubes interessados ​​em contratar um dos maiores jogadores dos últimos 30 anos por transferência gratuita.

Cristiano Ronaldo encontra equipa: negócio a fechar

Há rumores de que o fenômeno Funzel vestirá a camisa de outro clube de prestígio. Liga Premiadao Chelsea Eles estão ansiosos para construir uma equipe capaz de quebrar o domínio dos novos proprietários americanos Cidade de Manchester Por Pep Guardiola. Mas a notícia de um acordo iminente entre as partes foi imediatamente desmentida pelos envolvidos diretamente.

No segundo segundo correu o boato de que até o atacante português havia caído Milão Pronto para contratar CR7 para se proteger considerando uma possível saída potencial Rafael Leão. Mas nas últimas horas aumentaram as chances do jovem ex-talento do Lille renovar seu contrato com os campeões italianos. Mas o caminho ronaldoSegundo dg Paolo Maldini, o clube da Via Alto Rossi nunca foi destaque.

Em contraste, na muito mais rica monarquia árabe Petro, o caminho para a Arábia Saudita parecia mais certo desde o início. Portanto, certamente levará a um acordo de princípio, que será ratificado nas próximas semanas.

De fato, parece ser o caso Cristiano Ronaldo, o ‘luxo sem emprego’ do futebol mundial, encontrou seu epílogo. Um dos clubes mais ricos do mundo fez um plano estelar para Jorge Mendes. sociedade saudita Al-Nasser A informação é de um jornal espanhol marcaO lusitano teria colocado uma quantia muito significativa em jogo para capturar o campeão.

O futuro de Cristiano Ronaldo está nas mãos do ex-técnico da Roma, Rudi Garcia

Falando sobre 200 milhões de euros por temporada, incluindo salários, vários bônus e acordos de patrocínio. Ainda não há assinatura, mas as negociações parecem ter sido bem-sucedidas. Cristiano Ronaldo O ex-técnico da Roma, Rudi Garcia, que comandou os Giallorossi de 2013 a janeiro de 2016, deve desembarcar na quadra de um técnico que conhecemos bem na Itália.



Assim, amarelo e vermelho não faltam no futuro do campeão lusitano. Ao que tudo indica, o ex-Real não é a Roma que nunca pensou em contratá-lo, mas é alguém que terá uma marca na capital.