David Rebellin foi morto por um caminhão pirata enquanto treinava em sua bicicleta

Vicenza – Hoje quarta-feira 30 de novembro Tragédia na estrada da zona de Vicenza. e a vítima David RebellinO campeão de ciclismo de 51 anos morreu após ser atropelado por um caminhão Morreu na Estrada Regional 11, no território do município de Montebello Vicentino. Acidente pouco antes do meio-dia: de acordo com a reconstrução inicial, um veículo pesado saiu da vizinhança entroncamento da estrada Ele derrubou o campeão andando de bicicleta perto de La Patana, um bar-restaurante. E então o homem atrás do volante não parou, está andando. Carabinieri também estão trabalhando para reconstruir a mecânica do acidente Monitore o motorista. As primeiras reconstruções especularam que o motorista do caminhão poderia não ter notado, mas os Carabinieri vasculharam as imagens das câmeras de segurança do restaurante que viram o caminhão entrar no estacionamento imediatamente após o acidente. Se o veículo então decolar dali e pegar a mesma saída em relação à Rodovia Estadual 11, o motorista não pode deixar de notar o cadáver e a bicicleta no chão. Mas não houve sinal do veículo pesado até a noite.

Irmão no local: “Essa é a bicicleta dele.”

A situação de reconhecimento da vítima é trágica. irmão do rebelde, Carlos, soube que houve um acidente rodoviário na área de Montecchio, onde um ciclista atropelou um veículo pesado. Ele imediatamente foi ao local, provavelmente por algum tipo de tragédia apresentação, reconheceu imediatamente a bicicleta de seu irmão e desmaiou. Ele ficou chocado com a ajuda da equipe de resgate.

Rebellin estava voltando de uma viagem, como sempre.

Sucessos de David Rebel

David Rebellin, de Vicenza, Lonico, nascido em 1971 em San Bonifacio na região de Veronese, fez sua estreia profissional após os Jogos Olímpicos. Franco Ciocioli, Franco Ballerini e Mario Cipollini, GB-MG Maglífico. Ele honrou seu primeiro mês como profissional com um nono lugar como melhor resultado no Giro d’Lombardy e conquistou sua primeira vitória como profissional no ano seguinte. Depois de alguns anos de malandragem, brilhou no Giro d’Italia de 1996, onde venceu a etapa na chegada ao Monte Sireno e vestiu a camisa rosa por seis dias consecutivos. Sexto na classificação final daquele Giro, ele se repetiria com bom desempenho na Vuelta a España, onde terminaria em sétimo. David Rebellin marcou uma dobradinha de prestígio em 1997, vencendo a Classica San Sebastian e o Grande Prêmio da Suíça em Zurique em poucos dias, capitalizando a posição alcançada no final do principal objetivo da temporada, o Grande Boucle. Fracassado. Assim, agora com trinta anos e depois de muitas temporadas onde poderia ter tido muito mais vitórias, ele finalmente se especializou em corridas de estrada e corridas de etapas curtas, vencendo o Tirreno-Adriatico de 2001 e o Grande Prêmio de Frankfurt de 2003.

Em 2004 protagonizou uma temporada em que venceu a Amstel Gold Race, Frescia Vallon e Liège-Bastogne-Liège: tornando-se assim o primeiro ciclista capaz de conquistar três clássicos das Ardenas na mesma semana; Ele terminou em segundo lugar nos pontos da final da Copa do Mundo, à frente do compatriota Paolo Bettini. No final da temporada, não tendo conseguido convocar a seleção italiana, decidiu realizar o mundial com as cores da Argentina: mesmo com o passaporte atrasado, não foi permitido.

Em 2005, nas clássicas do calendário (quarto na Amstel Gold Race, terceiro na Frisia Vallon, quinto no Giro d’Lombardy), terminou em terceiro na classificação UCI ProTour. Depois de uma primavera que caiu durante a Vuelta al País Vasco, 2006 foi o ano em que foi convocado de volta à seleção, onde teve papel fundamental na vitória de Paolo Bettini no Mundial.[10] Cerca de um mês depois, ele atingiu as encostas de San Luca e assim venceu o Giro del Emilia. 2007 começa com o segundo lugar em Paris-Nice. A campanha nas Ardenas o viu novamente na liderança: segundo, primeiro e quinto na Amstel Gold Race, Frisia Vallon e Liège-Bastogne-Liège, respectivamente. Ele foi homenageado com a oitava camisa azul no Campeonato Mundial em Stuttgart, terminando em sexto, seis segundos atrás do vencedor Bettini. Fechando a temporada em segundo lugar no ranking final UCI ProTour.

Presidente de David Rebelle em Paris-Nice 2008

Em 2008, ele venceu seu primeiro Paris-Nice, ultrapassando Rinaldo Nocentini por apenas 3 segundos, a menor diferença na história das corridas de palco francesas. Após as Olimpíadas de Pequim em 9 de agosto, seu 37º aniversário, ele conquistou a medalha de prata na corrida de rua, à frente do espanhol Samuel Sánchez na corrida de velocidade. Quinze quilômetros, juntamente com dois, um pequeno número de corredores, incluindo o suíço Fabian Cancellara, terminaram em terceiro na linha de chegada. Participa como co-capitão da seleção italiana no Mundial de Varese: termina em quarto lugar, seu melhor resultado em Mundiais. Ele pulou o Giro d’Lombardy depois que seu time esportivo Gerolsteiner desistiu após uma série de testes de doping. Mas sua carreira foi repleta de sucessos.

Cancelamento

Em 2021 compete por equipas serviço de emprego, a criação continental de Montapone dirigida por Dimetrio Iommi; Com a nova camisa, Durul terminou em sétimo em Romani no início de setembro. Em 2022 continua a sua formação italiana, que representa a sua última temporada: de facto encerrou a sua carreira competitiva a 16 de outubro no Veneto Classic na sua casa, terminando o trigésimo com uma idade respeitável. Aos 51.