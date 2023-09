Em Roma, um cano de água rompe em uma obra, o Gianicolense vira rio. O trânsito ficou paralisado e os ônibus foram desviados

Roma, Rodoanel Gianicolense Por volta das 19h: O rio transbordante derrama na estrada Desce rapidamente de uma altura Hospital São Camilo em direção à estação Trastevere para a Piazzale Dunant. Água e lama em todos os lugares, O trânsito foi alterado Carros e Calçadas inundadas Os lojistas trancam as portas. correr Esta tarde (21 de setembro) próximo ao cruzamento com a Via Quirino Majorana.

Casas sem água encanada

O que provocou a inundação, explicou o responsável do Município XII Elio Tomasetti“Uma grande perda de água levou a uma diminuição da pressão no quadrante San Camilo – Gianicolense, resultando em Falta de água nas casas. Estamos no local com a Ásia para identificar a fonte e resolver o problema o mais rápido possível.” Enquanto isso, os bombeiros e a polícia municipal estão no local. Ele fechou a rua Em ambos os sentidos, na Via di Monteverde, para intervir no rompimento do gasoduto.