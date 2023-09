Vidal dá um soco no Milan: “Eles têm sorte…”

Ele não disse palavras positivas Arthur Vidal em direção a Milão. O ex-meio-campista da Juventus fala Cole vermelhoOs rossoneri atacaram a equipe Após o jogo da Liga dos Campeões contra o Newcastle.

Vidal e ataque ao Milan: “Pior jogo da Champions League”

Aqui estão as declarações de Vidal: “Eu tenho Assisti ao pior jogo da história Liga dos Campeões entre Milan e Newcastle. Não como aquele entre Porto e Shakhtar, melhor. A cidade está tão chata como sempre. Foi entre PSG e Borussia, o segundo tempo foi bom, adormeci no primeiro tempo. Mas aqueles idiotas do Milan contra o Newcastle me decepcionaram. Eles têm sorte porque só sabem correr, caso contrário não estariam lá. Não entendo o Newcastle, eles terminaram em quarto lugar na liga, Mas está tudo bem, é nojento. Eles têm que arriscar a vida, se essa é a primeira partida deles, me mostre algo mais, eles me fizeram sentir péssimo.

