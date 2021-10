Forza Italia, a nomeação do presidente do grupo revela animosidade doméstica. Áudio de Gelmini: “Ministros excluídos da programação com Berlusconi”

(Berlusconi) Ele sentiu os acontecimentos Dizer A partir de Arcor fechado o di Palácio Gracioli. E ele tinha Parte da verdade. Foi-lhe dito que estávamos no governo Dragões Não somos mais Berlusconiano, Disseram-lhe que não cumpriríamos nosso dever no tribunal. Foi-lhe dito que estaríamos lá Vendido. Não podemos esconder que há uma delegação governamental com três pessoas que estão lá há seis meses Removido da mesa Com o presidente ” Mariastella Gelmini Na reunião de delegados Venha para a Itália Gravado em transmissão de áudio República – Traz um longo caminho de luz do sol Luta subterrânea Entre as asas “Moderado“É isso”Soberania“Festa Azul. O A espionagem é clara Eleição do novo presidente do comitê, Com o presidente da Ferdinando Palo Bareilly Nomeado por Berlusconi, O desejo de evitar algo Conta interna Para ele. Na verdade, Bareilly – um associado próximo de Antonio Tazani, o coordenador que insiste na aliança com Lega e FDI – terá que competir Chestino Giacomoni, O candidato indicado pela divisão do governador, que é significativo na eleição local, pediu a 26 parlamentares para realizá-la Voto secreto.

A intervenção clássica do pai cortou o nó e “seu” candidato foi aprovado ElogioTem giacomoni A candidatura foi retirada. Mas não basta evitar a lavagem (em geral) Tecidos sujos. O Ministro dos Assuntos Regionais, começando com as eleições da Coligação, fê-lo Administrativo. “É claro que os aliados cometeram muitos erros porque os candidatos foram escolhidos principalmente por eles. Não concorra como Berlusconi pediu,” Marricio Lube É errado aplicar em Milão Michetti Em Roma é um Grande erro. Mas devemos dizer a nós mesmos que podemos ter ouvido forte e duramente em relação ao Presidente Aplicativos diferentes. Se você não quiser reduzir a Forza Italia para A Quintal Dez deles foram eleitos, mas queremos voltar a votar, a linha política é alta Mara Carfagna Do que outros. É uma linha de centro-direita, moderada e pró-europeia que tem uma cultura governamental que Antonio Tajani bem poderia representar, mas que existe hoje Recusou-se a representar“

UMA Cartaz políticoEm suma, quem pode imaginar um partido muito distante da oposição a Drake Dick Georgia maloney E de variação contínua Matteo Salvini. Anunciado, talvez não por acidente, Naquele dia, Berlusconi recebeu os dois para almoçar em Roma: Uma multidão imortalizada por fotos e vídeos e chegou ao fim Comunicado de imprensa Todos os três anunciam que querem ir. “Compactar E com especial atenção à preparação para as próximas eleições e nomeações políticas Eleição do próximo Presidente da República“Neste ponto, a linha de três ministros azuis – Gelmini, Brunetta e Carfagna – ainda aparece. Minoria Na festa. E outro governante, o subsecretário de Defesa, vem criticar a explosão de Gelmini Giorgio Muli: “Eu respondo com minha profunda inquietação ao ouvir palavras falsas à profunda inquietação do Ministro Gelmini. Trivial e É falso Ele atacou Forza contra a Itália e especialmente contra o presidente Berlusconi. “O presidente Berlusconi escuta a todos e responde a todos. A história é completamente falsa e inverídica. Ele traiu alguém. Fratura de nervo Devido à escolha de outro líder de equipe que você mencionou, mas a forma e os tons utilizados Eles não respeitam isso, Não para a história ou para o cargo de governo que ocupa hoje.