Em Newcastle, Benzeca gostou do banco

Após a decisão unânime do ex-técnico Steve Bruce, que chegou esta manhã, a lista de treinadores para o banco de reservas do Newcastle continua e continua. Na próxima partida, contra o Crystal Palace, no sábado, desta vez o banco estará com seu assistente, Graeme Jones; O papel do barco esperando que o novo dono escolha um novo treinador para ele.

Ingredientes – O primeiro nome que aparece cada vez mais perto do banco dos Macbeth nas últimas horas é Paulo Fonseca, o primeiro herdeiro de Bruce. O treinador português, depois de se despedir da Roma, vai procurar um banco depois de ter estado perto do Tottenham neste verão. No entanto, além do português, existem outros perfis: Brendan Rodgers é muito popular, mas atualmente vence a FA Cup e um Community Shield em Leicester; Roberto Martinez, que já treinou na Inglaterra e agora é técnico da Bélgica, vai buscar um novo gol depois de ser finalmente dispensado do Chelsea por Frank Lampard. Após a expulsão do Borussia Dortmund, a ideia de Lucian Favre se aproximar do jogo da Premier League no Crystal Palace está cada vez mais distante.