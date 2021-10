Em Roma, Corso Francia, o filho do diretor fugiu e matou duas meninas

Pietro GenoveseRomano de 20 anos, filho do diretor Paulo Genovese, que espancou duas meninas de 16 anos até a morte na noite de 21 de dezembro de 2019, Camila Romaknoli e Kia Van Freeman, Área França claro Volte para a liberdade. Esta foi ordenada pelos juízes do Tribunal de Recurso de Roma, de acordo com a lei para as decisões finais.

Após uma breve sentença de oito anos, o processo terminou com cinco anos e quatro meses e a abolição da prisão domiciliar sujeita a um ano e sete meses de genocídio. O jovem terá agora de aguardar a decisão do tribunal de tutela e decidir como cumprir a pena restante, cerca de 3 anos e 7 meses. Genovese foi acusado de vários assassinatos nas estradas.

Gaya e Camila, Genovese voltam à liberdade. Mães das vítimas: “A verdade é que não odiamos”

Meses atrás a mãe de Camila, Christina Magee, disse: «Sempre quisemos a verdade, e é. A culpa é só do menino, não estamos interessados ​​no valor da punição, depende da consciência dos juízes. Gabriella Saracino da mesma opinião disse: “Da mesma forma e acho que a abolição da prisão domiciliar é ação dos defensores.