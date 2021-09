Mourinho, ex-árbitro do Glattenberg: ‘Uma vez eu joguei uma bota nele’

“Achei que aquele tempo fosse suficiente para mim.” Mourinho Ele é nostalgicamente lembrado pela maioria dos jogadores que treinou, enquanto os árbitros, por outro lado, provavelmente o fizeram se sentir deprimido. Pelo menos as palavras devem ser ouvidas Mark Glattenberg, um ex-árbitro inglês que contou um histórico interessante Um trecho de sua autobiografia “The Whistleblower”. Episódio 21 de janeiro de 2017, Stoke-Manchester United 1-1 (com gols e recordes de Rooney, melhor artilheiro Demônios vermelhos) Após o jogo, os portugueses bateram no vestiário do árbitro. “Você deveria estar feliz desta vez – Claytenberg começou -. Você não pode me culpar por essa gravata, pode? ‘ Por outro lado, Mou reclamou que havia uma bola de vôlei na área do zagueiro Shakras do Stoke. “o que você está dizendo? Eu parecia bem, eu sei. ” O árbitro continuou: “Não. Eu vi o vídeo. Você cometeu um erro. Depois de muitas persuasões, O ex-árbitro jogou uma fechadura na parede ao lado de MouEle congelou e mandou sair.

“Fui para casa quando o episódio de Shawcross estava de volta – continuando a história de Glattenberg – vi em destaque, e estou certo, a bola acertou seu peito. Então, por que Mourinho usou aqueles truques mentais comigo? Na noite em que fui para a cama e eu sabia que era o suficiente. Eu sei – pensei – não sou mais incomodado por idiotas assim. “