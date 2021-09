Samuel cai para a morte de uma varanda em Nápoles

Um vídeo Samuel Corciulo, Criança morta a Nápoles Depois de cair da varanda, a pequena repete frases intimidantes em napolitano. No vídeo que não mostramos, o pequeno Samuel diz uma frase que é particularmente perturbadora à luz do que aconteceu: “Eu vou te jogar no chão“. Palavras que a criança pode ter ouvido de um adulto, ou seja, palavras que se pronunciam depois de um tempo:”Porque voce tem muito»(Palavra com forte significado ofensivo na língua napolitana). O vídeo termina abruptamente porque Samuel não quer ouvir ninguém. Vídeo lançado Jogo da velha Agora de um perfil oculto, mas muitos usuários podem salvar as imagens na hora certa e compartilhá-las em outras redes sociais. Este vídeo está sendo investigado por investigadores.

Ele admitiu estar naquela sacada e pegou o pequeno Samuel nos braços, mas negou que o tivesse derrubado deliberadamente, Mariano Kannio, Que foi preso hoje sob a acusação de causar a morte de uma criança que caiu do terceiro andar de um prédio Via Foria Em Nápoles. Isso é o que Ansa aprende de fontes competentes. A senhora de 38 anos, conhecida na vizinhança como empregada doméstica de várias famílias locais, disse que sofre de transtorno mental e forneceu uma versão dos fatos que descarta o propósito do acidente. Mas ele não sabia explicar exatamente como o bebê caiu da varanda. O julgamento, marcado para prisão às 9h30 de segunda-feira, será disputado em uma linha tênue que separa equívocos de hipóteses maliciosas. Connio é atualmente defendido pela advogada, a advogada da Cassation Carmen Moscarella.