Quem parece ter verdadeira admiração incondicional pelo evento português Troy Deane , Atacante Birmingham . O jogador de 33 anos fez uma confissão muito diferente porque os jogadores do United não tinham doces: “Se Ronaldo fosse meu companheiro de equipe, eu teria feito o mesmo – Concordo com o sol – Na verdade, se eu vir Ronaldo comendo meu … cavalo a cavalo antes de um jogo, eu comerei meu … cavalo também! ”

“Cristiano Ronaldo é melhor do que Messi e Pogba”

“Se o Ronaldo virar seu companheiro de equipe, você não imagina ser tão bom quanto ele, mas vai cuidar do profissionalismo dele com atenção, e ele quer seguir tudo o que fizer para se tornar a sua melhor versão. – Ele adicionou – Este é um dos melhores jogadores de todos os tempos. O maior que eu já vi. Eu vou buscá-lo antes de Lionel Messi Se eu tivesse que criar um ranking, ele teria progredido e se transformado em um pioneiro central – e por que se desafiou em várias ligas. Ronaldo agora está mais esperto e mais maduro e claramente ainda é o melhor profissional. Sua nova equipe Unido Eles vão reconhecer que Ronaldo tem um perfil mais alto do que os outros – até mesmo Paul போக்பா – E o próprio Ronaldo vai reconhecer.