Depois de usar a camisa amarela da turnê de Luxemburgo por dois dias, Mark Hirsch, apesar do bom desempenho no contra-relógio, perdeu o primeiro lugar na classificação geral.

Berenice, nos Emirados Árabes Unidos, terminou em sexto nos 25,4 km que partem e terminam de Dodelon. Cedeu 47 “ao seu principal rival, o português Jono Almeida, que não venceu a corrida, no entanto, antes das 14 horas.

Na classificação geral, Almeida estava a 4 “de Hirsch, pelo que pode contar agora com uma vantagem de 43”. Ambos serão integrantes da equipe dos Emirados Árabes Unidos na próxima temporada. A turnê de Luxemburgo termina amanhã com uma área muito acidentada entre Mersh e Luxemburgo (183 km). O curso foi semelhante à fração de quarta-feira, com Hirshi vencendo sozinho com uma pequena vantagem. Berenice pode até tentar tirar uma foto surpresa da cartola no último dia.