Efeito Passe Verde na Lombardia: com a introdução do dever para os trabalhadores, a demanda por vacinas dobrará em um único dia

6 mil a quase 14 mil. Dentro de 24 horas. Eles dobraram Links Na campanha de vacinas Lombardia E isso nada mais é do que a introdução de um próximo dever Verde Chefe Os números contatados pelo departamento regional de bem-estar para todos os funcionários públicos e privados não eram os mesmos: 15 de setembro 6.231 reserva, No dia 16 eram 13.791, e nesta tarde já eram 11.539, os dados ainda parciais e dois terços do dia. E só posso ligar o motivo dessa melhoriaIntrodução A obrigatoriedade do certificado verde, que entrará oficialmente em vigor Próximo 15 Outubro.

Enquanto isso, a situação da nova vítima Covit19 Continua a prometer. Contra 40.119 swaps, na verdade, são 320 novos positivos (0,8%) Lombardia. Houve 2 mortes de um total de 33.979 mortes desde o início da epidemia. Já na cirrose, os dados incluíram no hospital: 427 pacientes na área médica (-10 em relação a ontem) e 59 na unidade de terapia intensiva (+2 nas últimas 24 horas). O número total de exames realizados desde o início da epidemia foi de 14.342.711. A província de Lombard com o maior número de casos nas últimas 24 horas é Vares, ou seja, 97. está em segundo lugar Milano, Com 85 novas infecções, das quais 35 foram notificadas na cidade. Esta é uma foto de outras províncias: Prússia 44; Monza e Brianza 21; Pavia 19; Mandua 17; Cremona 14; Lodi 14; Lecco 10; Bergamo 8; Sondrio 8 e Como 6. O rácio positivo continua a diminuir: é de 0,8%. Três meses após a entrada da região na Zona Branca, foi confirmado hoje Monitorando Semanalmente Ministério da Saúde e Relações Exteriores. Área LombardiaEntre outras coisas, a proporção da população por 100 mil é de 35, portanto, está abaixo da marca de 50, enquanto o número de leitos na área médica é de 7% (abaixo do 15º limiar) e a intensidade do tratamento em 4% (abaixo do 10º limiar). “Acredito firmemente que os cidadãos lombardos são responsáveis ​​por tudo isto e souberam responder com grande responsabilidade e espírito cívico. Propagação internacional É a primeira vez que nos afogamos na Europa ”, disse o líder regional. Attilio Fontana – Isso tem sido demonstrado pela grande adesão e conduta virtuosa da campanha vacinal.

Para VacinasAfinal, “87% dos lombardos aderiram à campanha de vacinação, 81% já completaram a vacina e estamos prontos para começar com a terceira dose dedicada à proteção dos mais vulneráveis ​​e vulneráveis ​​desde segunda-feira, 20 de setembro”, escreveu Fontana no Facebook, “e eles estão muito otimistas para enfrentar novas ondas”. Gov, Evite fechamentos e lide com a recuperação econômica Lombardia Em muitas áreas, ele está funcionando mais rápido do que o esperado.