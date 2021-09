Berbatov ressalta … problema CR7: “Outros começam a ficar insatisfeitos quando excluídos …”

A chegada de Cristiano Ronaldo será um problema para o Manchester United? Não à primeira vista, porque com a vitória sobre o Newcastle e a derrota para os Young Boys na Champions League, os portugueses são os melhores da equipa Soulscare. Mas devolver a Bola de Ouro cinco vezes não significa que não terá consequências negativas, vai para além dos portugueses no sentido sério, mas vai afectar a outra equipa. Ninguém sabe melhor do que Dimitar Berbatov, que jogou com Ronaldo, apenas por uma temporada. Fala Betfair, O búlgaro se coloca na pele de Gavani, que foi titular no ano passado, e agora está no banco.