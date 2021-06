700 raves desmascaradas no país com a variante Delta – Ultima Ora

. Está ativo. Desde a meia-noite as pessoas vêm em grupos, principalmente do norte da Itália, e alguns participantes ainda estão lá.



Como ponto de encontro, a ex-pedreira Geroletta foi escolhida após divulgação nas redes sociais, onde foram realizadas operações antipoluição por policiais da década de 90, que também descobriram resíduos de fundição contendo alumínio. Ilegal lá.



Os participantes arrombaram a cerca e os cadeados e iniciaram a festa com caminhões carregando itens para alto-falantes e iluminação da área, mas também para a venda de vinho a bordo. No local, a polícia e o prefeito Dante Chuvassi tentaram fazer a mediação, persuadindo os presentes a deixar a área, mas os participantes se recusaram a sair, declarando que eram todos anti-Govt. (Na alça).