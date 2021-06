Você sabe por que Cristiano Ronaldo é assim chamado? A verdade sobre o nome dele

Cristiano Ronaldo, você sabe por que se chama? Você nunca adivinharia a história por trás do nome do campeão português.

Ele é um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos. Uma verdadeira máquina de destino. Vamos falar sobre ele, Cristiano Ronaldo, Atualmente é uma das perspectivas da Juventus. As suas jogadas têm sido apreciadas por gerações de adeptos, mas tem a certeza que sabe tudo sobre o campeão português?

Por exemplo, você sabe por que é chamado assim? Há uma história muito interessante por trás de seu nome ங்கள் Detalhes aqui!

Cristiano Ronaldo, você sabe por que se chama? O significado de seu nome

Seu nome completo é Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, mas todos nós simplesmente o conhecemos Cristiano Ronaldo. Com suas jogadas e gols ele faz sonhar torcedores de todo o mundo. Atualmente português, está envolvido com a seleção do seu país na Europa.

Todos nós conhecemos suas jogadas, mas você sabe o que está por trás do nome do campeão? Por que ele se chama Cristiano Ronaldo? Bem, aqui está o significado de seus dois nomes! Cristiano veio da fé cristã de sua mãe, GuiaUma homenagem a Ronaldo Ronald Reagan, O ator favorito de seu pai na época era o presidente dos Estados Unidos.

Enfim, um interesse verdadeiramente incrível, que nem todos conhecem do campeão português. Quem estará em breve no jogo mais importante do Euro 2020: esta é a 16ª rodada contra a Bélgica. O jogo mais quente entre os dois campeões da Série A: o preto e branco Ronaldo de um lado e o jogador do Inter, Lukaku, do outro, quem vai ganhar?

O jogo desta noite também vai ser interessante para os italianos: a partir do jogo desta noite, nas quartas de final, saberemos quem será o próximo adversário da nossa seleção. Quem você espera encontrar?