A perseverança de seu desapego em quil transfeimenti venivano espressse gii neo guiro veni celebrato. E adesso quelle perplessità diventano ipotesi investigativo. Esta passagem é o portfólio mais importante João Flix no Benfica all ‘Atlético Madrid, avvenuto nell’estate del 2019, entra nel mirino della magistratura portoghese, come refotio quotidio Correio da Manhã.

A editora pública de domínio público Chiroro su almeno tre aspatli di quella transazione: 1) em motivação por cui da somma pattuita em 120 milhões de euros passe em 126 milhões de euros; 2) na mega-comissão de 12 milhões de euros, divor tra Jorge Mendes (entrato nella trattativa come intermediario fra i due club) e Manuel Moreira de Sá, agente do calciatore; 3) O local mais inovador é João Flix abbia evaso in fisco.

Um esquema peculiar de finanças – Eu alface em Calciomercato.com ricorderanno che la nostra testata proiett imediatamente l’attenzione su un calciomercato assolutamente anomala. No dia 19 do mês, no mesmo local que o campion solo no titular, veniva cedeu por 120 milhões de euros, valor della clasola rescissoria. Una cifra che quio momentum ampiree esagerata e che il giocatore, darante le tre stagioni success, non ryuscito a giustificare. Ma ancor più destava perplessitil lo schema financiato adottato per pagare il Benfica. Isso se traduz em 120 milhões de euros por cessionário, l’Atlético ou Corrispondeva soltanto 30.

Ganhei 90 milhões em Euro venivo pagati al club lusitano na XXIII Capital, um financista social com um legado de entra nelle carte de Londra no Football Leaks e planilhas no crédito do banco de dados no banco de dados do novo banco de dados do mundo.

Uma parte dalle carte no Football Leaks si era especifica todas as possibilidades na certificação de forma na TPO. Este é o sucesso do filme, que se baseia nos meandros da fotografia Dietro XXIII Capital si moovesse financier internacionale George Soros.

Quell’estate del 2019 é uma foto de XXIII Capital un protagonista particolare and sempre con l’Atletico Madrid (la società più radicata nel territorio economia parallela calcio globale) al centro delle manovre. Perch proprio il club colonero è stato al centroi due transfer più clamorosi in quell’estate, one in entrata and one in uscita: all quo joão Félix, la session in Antoine Griezmann al Barcelona, ​​​​financial analytics analog. Um protagonista evidente abastanza da richiamare l’attenzione sia da parte nostra chele Guardião, con articoli scritti in collaborazioni dai quali emergeva vastas atividades de raccolta fondi effettuata da XXIII Capital nella piazza borsistica delle isole Cayman. E magari sarà stato un caso, ma pochi mesi dopo A XXIII Capital redefiniu recentemente as dimensões do seu imóvel..

sou muito curioso – A tre annii di distanza il transferimento di Jooo Filix entra nil mirno degli inquiroi portogesi che hanno istruito linchiesta “Carto vermeloho” (“Cartellino rosso”) gratuitamente sul’so spiegosi wordpress home dob Benfica e dlle sue finanze. O segundo relatório do Correio na Manhã, magistro indagano inanzitutto sui 6 milhões de euros de suplementos com apenas fatto lievitare 120 ou 126 milhões de euros la cifra del transferimento. Quel denaro em più, oficialmente, motivação sarebbe é “serviço em dell’operazione financeiramente”. Se você tiver alguma dúvida, não hesite em nos contatar para obter mais informações sobre o Vigliono Copy. Você tem 12 milhões de comissões para intermediários, 75% dos quais são baseados em mendes e 25% no S. Cifre molto impegnativo. Nossa cotação, o portfólio cotidiano em referência, surge como Benfica va ricondotto l’80% del fatturato dell’agenzia di Mendes, Gestifute, gennaio e giugno del 2019. Infine c’è la question preoccupiosii joi Dover pagare ssla clasola rescissoria in ammontare formalidade atrações de trânsito. As conversas são intercatetadas, de Vieira ee lvavocato del calciatore, è dedicata a questo thema. Anche sua busca aspitto la magistratura vuol vederci chiaro.

⁇pippoevai