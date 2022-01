Roma. 31 gennaio 2022 – Sembrano caloria ancora i Contagi Covid na Itáliaalmeno guardando i primi dados de oggi dalle Regioni. Il bollettino del ministro della Salute Chegando no meu tardo pomeriggio e atualizando no caso do coronavírus, morti, ricoveri e terapia intensiva. Em calotivi positivi, il lunedì, ènaturale perché nettamentmentmente i i t toni processo processo processo processati: importante importante importante importante importante à conf confrontar ris ris ris ris. “Siamo em um fase discente – Gimbe o Presidente da Rádio Cusano Campus della Fondazione Nino Cartabellotta – ma ci sono diferem importantes livello territorial e por fasce datà. Ad esempio, per la fascia 0-9 anni i contagi continuo a crescere “. Resta stable, invece, la pressopedaleira: segundo gli A data final é Agenas No caso de uma riana rian 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Green pass rafrozato al lavoro: cosa cambia dal 1 febbraio

Somário

Ma meglio aspettare prima di fare valutazioni su eventuli mudança de cor, solitament basate sull’occupazione degli ospedali. Nel pomeriggio, infatti, è previsto un Conselho do Ministério O segundo quanto emerge está no superamental della zona gialla, arancione e rossa. Atlantean novice anche por quanto riguarda le mascherine all’aperto e le discotecamentor por le Sem novo regulamento escola si dovrà aspettare ancora qualche giorno. Para este domani 1 febroio scatta l ‘obligo vacinal por gli acima de 50 na Bíblia Passe verde por entrar em correio, banche e biblioteca.

Covid: Cambia anche la patente. O regole dal 1 febbraio

Oggi registrou 57.715 novos casos e 349 mortes.

Diminuí-lo novo positivo al Coronavírus em Emilia-Romagna: eu contagi tornano sotto quota novemila (8.983) su 31.661 tamponi nelle ultime 24 ore, numero inferior ou media come sempre nee fim de semana. Se você tem um registro registrado ou um Pacific Recovery Nile Therapy Intensive (149, -2), mentor Covid and Recovery sono 2.701 (+69). Contacte-nos para mais informações sobre a região de Bollettino 36 morti, tra ki anche un 47enne na província de Reggio Emilia. Atribuo o valor a 372,179 (-7,899), que é 99,2% no caso de isola.

“Oggi nel Lácio Existem 17.707 moléculas de tampões e 40.429 tampões com antigenicidade de um total de 58.136 tampões registrados. 6.615 casos positivos. Então não 29 de dezembro, compressor relata manicate notifiche (+22), 2.145 e raquitismo (-1), 206 terapias intensivas (+2) e 11.631 em novos guerrilheiros. Ele relatou uma participação positiva de 11,3%. eu quero Roma Tem uma cota de 3.865″.

No segundo ou segundo consecutivo Risale Numero Recovery Covid em Piemonte: em intensidade de terapia sono 127 (+2) e este relatório ordinari 2.111 (+28). Diciotto e decessi, 2 cui relativos a oggi. Então não 6.241 no novo caso A pesquisa final de 24 horas resulta em 69.067 tampões, com 62.925 antigênicos. Il tasso di positivà signde al 9%. Sono 14.497 e o novo guerrilheiro, mentor le persone em isolamento domiciliere scendono 138.003.

eu novo positivo rilevati em Campânia então não 5.062, pari all’11,77% (-1,2%) em 42.979 tampões. Un calo ancora più significância perché registro il lunedo quando solitariamente tasso cresce por via do número menor no processo de teste. Alto, invece, il numero delle vittime: então não 31Dos 11 riscos nos 48 ou 20 riscos finais, foi registrado o maior número de registros. A restauração da estabilização estável da terapia intensiva, 89 (+1), menciona a taxa de recuperação da cota 1.391 (-13).

Brusco calo nui novi contagi, venha sempre suceder lunedì, em Vêneto nelle ultime ore: il bollettino regionale segna 4.877 casos, me anche rispetto a lunedì scorso quando erano status 6.118. Si contano 23 de dezembro, com vendas totais de 13.169. Gly atualizou o positivi sono 247.513, all tremila in meno di ieri. A venda de artigos não críticos apresentou um retorno positivo de 1.798 (+39), indicando um aumento de 180 (-5) na intensidade da terapia.

Então não 4.109 no novo caso accertati nelle ultime 24 minério em Toscana um fronte de 12.879 moléculas de tampão e 19.072 de tampão antigênico rápido. Gly atualizou o positivi sono 152.785, -2,3% de retorno para ieri. A taxa de consulta é de 1,477 (51 em 5 casos notificados), 112 em intensidade de terapia (1 em più). Oggi si registrador 27 decessi: 17 ummini e 10 donne com un’età media em 83,6 anos.

9,5% de 27.689 processos de teste em Puglia dado esito positivo. Si tratta di 2.638 contágios, Alcorão Rilevati em Provincia di Bari em Gran Part, Pomba Si Contano 824 Casos em Più Rispetto a ieri. A atitude positiva é 137.035: 728 (-4) sono ricoverati na área não crítica e 59 (-3) na terapia intensiva. Nelle ultime 24 está registrado com Anche 17 horas: A taxa de mortalidade total para a venda é de 7.215 dólares para a venda.

Número de novos casos e inconsistências na lista de migração Marche. Nell’ltima giornata sono stati rilevati 1.753 novos positivos. Classico ephetto domenica per minore numero tamponi process in giorno festivo: 7.104 no total, em 4.915 com uma precisão diagnóstica de 35,7%. Ancona resto in provincia com número maior no caso, 517, compatibilidade com Macerata com 421, Pesaro Urbino com 328, Ascoli Piceno com 239 e Fermo com 175.

Então não 1.262 eu novo positivo al Covid individuati oggi em Abruzzo, 9,79% de 3.559 moléculas de tampão e 9.319 testam processos antigênicos. Il bilancio dei decedeuti registrar 4 Este é o 2.811 inizio pandemia à venda. Gly atualizou o positivismo para 112.426 (+1.072 risperto ieri): 428 (+16 rispetto a ieri) sono ricoverati in area medica, 36 (invarieto rispetto a ieri) em intensidade de terapia, mentor gli altri 111.962 (+786) sono isolamento domiciliar.

Diminuí-lo contagiar dentro Calábria: então não 1.195, 17,45% de 6,847 efeitos de tampão. Nelle ultime 24 está registrado com Anche 15 decessi Para um total de 1.887 vittime dall’inizio della pandemia. Sensibile calo delle terapia intensiva dos com 24 pacientes (-7 relatados a ieri), mentor e recuperações de salono em 4 unidades e rasgado até super cota 400 (401). Diminuiscono sia gli attalimente positivi (40.669, -572), sia gli isolati a domicilio (40.244, -569).

Oggi em Friul Venezia Giulia sono stati rilevati complessivamente 1.032 novos contatos: 242 su 2.827 moléculas de tampão com percentual de positividade positiva de 8,56% e 790 e 6.389 testes de realização antigênica rápida (12,37%). Le persone ricoverate in therapy intensiva scendono a 42, mentor pazienti ospedalizzati in altri repartir sono 519. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 7 pessoa.

Bilancio dei deceduti invariato e meno di mille contagi (+945) em Alto Ádige. Dentro Sardenha si contano 597 cases, fronte di 8.547 tamponi, e 7 morti. Dentro Trentino si segnalano 591 conteúdos e 2 vittime, In Basilicata si registrou 479 novos positivos; 211 casos e um local Molise. Una vittima anche em Úmbria, pomba sono stati rilevati 593 contagi. Solo 56 positivi em 24 minério Vale D’Aosta (un decesso).