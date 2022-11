“No ar!” – Cursos: “Mou está com raiva, você precisa de um mediador”, Focolari: “Garstorp pode levá-lo a tribunal por mobbing”, Pugliese: “O resto da minha vida com os portugueses”, Rossi: “Seria triste marcar em três jogos”

Últimas notícias como Roma – Nosso encontro diário é dedicado ao mundo colorido Rádio Romano. transmissãoColuna mais copiada Da teia (e colado), é uma viagem Frequências Muito solicitado pelos fãs de Giallorossi em busca de pensamentos, notícias, fofocas e até mesmo algumas dicas de cor. bom tempoEu quis dizer!

Mario Corsi (Centro de Áudio Esportivo): “A situação parece explosiva… não estou falando de Karsdorp. Mas estou falando de Mourinho. Psicologicamente ele perdeu a calma e o fato de que essas coisas aconteceram é o resultado da irritação de um grupo que está completamente errado. Ele tentou de todas as maneiras. É uma grande sociedade para mediar entre o clube e Mourinho. Assume o papel. Deixa Pinto ds, você precisa de um grande mediador, deve ser, porque não é assim. Não é bom para o clube, não é bom para Mourinho, há um grupo no meio, que é com o treinador, há situações que se acumulam, depois a bomba explode… Agora uma grande com o Torino Acreditamos na competição e temos de vencer porque as coisas podem ser corrigidas em dois meses. ..”

David Rossi (Rede de Esportes): “O adversário Turim é pior que o Sassuolo, não me diga que desta vez estamos jogando em casa, porque havia 5.000 torcedores da Roma em Mabe, eles só sentiram o nosso, foi como jogar em casa, ainda melhor. O pequeno estádio ele sentiu a torcida ainda mais forte. A partida de domingo foi muito importante, esperávamos fazer 7 pontos nos últimos três jogos, talvez marcar 4 no máximo, dois seria ruim, um seria triste…”

Gianluca Piacentini (Rede de Esportes): “O ranking está deslizando para nós, hoje estamos em sétimo lugar, uma coisa muito ruim de se ver. Esperamos que a próxima rodada do campeonato nos permita ganhar alguma dignidade no ranking, é muito curto, é verdade , mas é chato estar em sétimo lugar. Em uma temporada tão contraditória, a Não sabíamos que Rail deixaria um resultado não positivo de primeira: não vencer o Torino, passar dois meses falando sobre Mourinho, Karstorp, Dybala … Já posso imaginar o seu primeiro golo. Com a selecção nacional: “Aqui, você vê, é bom para a seleção, mas não para a Roma …“. Vai ser muito difícil passar 40 dias assim. Esperamos vencer o Turim … “

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “A diferença do Napoli está começando a ficar desconfortável e não temos que nos consolar com o fato de que eles estão jogando em um campeonato separado. Eu não imagino a Roma lutando pelo Scudetto, mas 12 pontos atrás nesta fase da temporada não é o caso. Pode ser uma ilusão pensar que a temporada da Roma pode virar com o retorno de Dybala e Wijnaldum … “

Massimiliano Magni (Rede de Esportes): “Carsthorpe? Se você procura um grupo, se encontra… Agora Mou se encontra com Zalewski, Spinazzola, Celik e Vina: as bandas ficam de pé, acho que Mou já fez dois cálculos. Sobre Dybala, não é surpreendente ouvir Scaloni decidir, é desagradável, mas devemos ter cuidado: quase inconscientemente, os problemas da Roma parecem ter se tornado Dybala e Mourinho. Não nos importamos com Dybala, já estou ouvindo coisas estranhas… e o mesmo vale para Mourinho. Vamos tentar perceber nossa escala: um jogador como Dybala, como o próprio Mou disse a você, nunca teria vindo para a Roma a menos que reunisse algumas condições tão raras. O último jogador que vi aqui foi Francesco Totti. Vamos manter Tybala firme e abraçá-lo porque nem todos os jogadores são iguais…”

Andrea Pugliese (Rede de Esportes): “Acredito que a Roma nem vai interferir no mercado, o Vina está considerando, segundo Mo, ele pode substituir o Spinazola como segundo. Acho que vai ficar o mesmo nessa função, mas em outras funções acho que algo vai acontecer em janeiro. Karstorp? Ele ganha muito: “Não é fácil encontrar um lugar para ele. Mou trouxe um troféu de volta a Roma e uma emoção que nunca foi vista desde o Scudetto, então uma vida inteira com Mourinho. Dybala? Sabemos que ele tem problemas físicos e quer ir para a Copa do Mundo. Acelerando o processo de retorno. A Roma tem todo o interesse. Se ele abraçar isso feliz novamente em janeiro, pode fazer a diferença novamente. Se criticarmos Dybala como bem, estamos jogando com Shomurotov e Belotti, eu sou Dybala. Eu gostaria de perder o jogo, mas tenho que jogar 15 a mais do que jogar Shomurotov e Pvilotti … “

Ticiano Moroni (Rede de Esportes): “Se Mourinho disser isso sobre Dybala, ele será o primeiro a dizer que é assim. Se houver contratos para Dybala vir para a Roma, mas sob certas condições, agora você tem que estar nessas condições, mesmo com essas condições Vou levar Dybala para o resto da minha vida…”

Furio Focolari (Rádio Rádio): “Zaniolo não está pronto para a Itália? Isso é muito sério. Ele não foi convidado e sabemos por quê. Se isso se tornar um caso novamente, sua carreira na seleção causará uma parada muito longa. A explicação não deve ser dada pela Roma , mas Zaniolo, a verdade pessoal do jogador. Se ele não for para a seleção ele vai Errado, ele é culpado desse problema novamente. Isso é um assunto sério. Ele deve ser um jogador muito importante para a seleção… O caso Karsdorp? Agora é o caso de um advogado, ele está exigindo uma explicação. Teoricamente isso poderia levar Mourinho a tribunal por bullying. Ser tratado de uma certa maneira pelo seu chefe no trabalho. Não. O assunto é sério e eles precisam resolva isso porque Garsthorpe está contratado até 2025…”

Xavier Jacobelli (Rádio Rádio): “Carshorpe? Há irritação com o jogador e seus seguidores. O assunto teve que ser resolvido no vestiário e, ao fazê-lo, Mourinho prejudicou seriamente o relacionamento. Obviamente, teria sido suficiente se ele tivesse dito que estava errado, e não recorresse à expressão de traição que criou a situação mais irritante … “

Roberto Bruzzo (Rádio Rádio): “Zaniolo na seleção? Os tempos mudaram. Antes, eles não diziam que estavam tristes por ir para a seleção, mas agora eles sempre tentam evitar ir para lá. Vamos ver. Zaniolo tem todos os requisitos para chegar lá, e há uma chance de encontrar um ponto de encontro entre ele e Mancini. Garsthorpe? Espero que haja um esclarecimento. Se Mou estragou tudo assim, ele precisava. No entanto, o jogador deve ser respeitado, ele teve uma lesão no menisco e estará sempre disponível. O que está acontecendo é ruim para ambas as partes e deve ser resolvido…”

