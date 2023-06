Confcommercio, Sangalli: ’20 bilhões a menos de consumo do que em 2019. PIB a níveis pré-Covid’ – Economia

“O PIB hoje está 2,5% maior do que no quarto trimestre de 2019. Recuperamos bem acima dos níveis pré-pandemia”, Mas, ele avisa “No entanto, o consumo ainda está atrasado”, disse Carlo Sangalli, presidente da Confcommercio, na reunião anual. Em 2022, em média, menos vinte mil milhões de euros do que em 2019″. E “começam pelos produtos alimentares, devido à inflação que continua a morder, reduzindo o poder de compra”. E sublinha: “I os nossos sectores foram duramente atingidos pela crise depois da crise, mas nunca desistiram.”

“Há espaço para novos empregos”, disse Carlo Sangalli, presidente da ConfComercio, na reunião anual. “O mercado vive uma escassez contínua de trabalhadores do ensino superior”, alerta: “Por exemplo, no turismo e no comércio, faltam cerca de 480.000 trabalhadores face a 2022. E mais de 40 por cento, há risco de aumento da procura. , a ineficiência não pode ser satisfeita, pelo que são necessárias intervenções para colmatar o fosso entre a formação e as necessidades das empresas e para planear fluxos adequados de trabalhadores migrantes.

agência ANSA ‘A contribuição de cada elemento do sistema económico e institucional’ afirma o Chefe de Estado em mensagem à Assembleia da Confcommercio (ANSA).

Previsões do centro de estudos – Confcommercio 2023 PIB 1,2%, consumo 1% e “pequena melhora” em 2024 (PIB +1,3%, consumo +1,1%). A inflação deverá diminuir de 5,9% em 2023 para 2,3% em 2024. Ele alerta sobre a tendência da economia: o aumento das estimativas do PIB é “exclusivamente” resultado do “supercrescimento”: a recessão está “confirmada, mais grave no segundo trimestre do que na segunda metade do ano”. Uma fase “muito parecida com a dinâmica pré-pandêmica, estigmatizada por todos como insuficiente para garantir o crescimento suave e generalizado do bem-estar econômico do país”. “Lacunas Norte-Sul Alargam-se”, com o Sul em 2023 “Cresce quase três vezes menos que no norte. A Lombardia foi a região com melhor desempenho com crescimento de 1,7%, seguida pela Calábria e Sardenha com crescimento zero”. O Sul parece “preso na vala”, de acordo com uma análise das economias regionais do think tank Confcommercio. Disseminado por coincidência com o encontro anual: trata-se de um intervalo confirmado de “consumo +0,4% no Sul e +1,2% no Norte”. Por área, a estimativa do PIB de 2023 é de +1,4% para o Noroeste e Nordeste, +1,2% para o Centro (e a média do país), +0,5% + 0,5% para o Sul.

linha – O tempo dos “cuidados ordinários” já não está na fiscalidade, a lei da reforma “abre uma plataforma complexa e as discussões com os parceiros sociais devem continuar”, diz o presidente da Confcommercio, Carlo Sangalli, na reunião anual. “O sistema tributário deve estar alinhado com as regras europeias e internacionais. O próprio imposto da web deve ser considerado nesse contexto. Não entendemos por que um pequeno empresário paga imposto aqui. Para grandes plataformas globais”, diz. “Sobre o lucro das empresas, as escolhas – em termos de Irpef e Ires – estão corretas – prefere reinvestir os lucros na empresa”. E sobre o IRS “parece necessário construí-lo Uma zona franca sem disparidades e taxa fixa e que define um sistema claro de deduções e isenções para conciliar uma política progressista”. “Bom” significa “O Locação comercial de cupom seco. Mas devemos ser claros: se reduz custos para os proprietários O custo do aluguel também deve ser reduzido“. “Para a sustentabilidade financeira do processo de reforma, é reforçada a necessidade de uma análise criteriosa dos subsídios”. E “Quanto ao IRAP, a delegação confirma o seu percurso gradual de sucesso. Já o ouvimos há algum tempo” mas é difícil mudar: “É preciso uma análise suficientemente aprofundada porque as empresas mais dinâmicas e eficientes correm o risco de pagar”. Sobre o IVA: “A lógica é boa para a “tributação verde” e especialmente o imposto especial de consumo sobre produtos energéticos e eletricidade, “ambiental Devemos reafirmar a necessidade de uma abordagem integrada. , econômica e social. A reforma deve ter como principal objetivo reduzir as diferenças entre os níveis mínimos de tributação estabelecidos a nível europeu e os vigentes em nosso País. É necessário proteger medidas essenciais à competitividade das nossas transportadoras, desde o gasóleo comercial aos regimes de isenção do transporte marítimo” . E, de uma forma geral, na vertente fiscal, “existe a necessidade de restabelecer. Confiança, simplificação de obrigações, apoiando instrumentos voluntários como a composição com credores, reorganizando a lei num código tributário único e melhorando as ferramentas informáticas, variação e recuperação e sonegação e evitar são essenciais”.

Desafios para o Setor Terciário – Com breves parágrafos, em seu relatório à assembléia do Confcommercio, o presidente Carlo Sangalli explora os principais temas e aborda com uma nota todos os “outros desafios em aberto” para o setor. como Código de compra: “Simplificação e legalidade devem ser duas faces da mesma moeda”. E no caso dos concursos “deveria ser protegido o funcionamento dos estabelecimentos de restauração colectiva por desempenharem uma função social mesmo para as camadas mais desfavorecidas da população”. “No plano da Transição 4.0, devem ser reforçadas as taxas dos créditos fiscais e deve ser definido um leque mais alargado de despesas elegíveis para apoiar a inovação no setor terciário”. Alto preço da energia: “São necessários créditos fiscais adequados e reformas estruturais das taxas do sistema público. À luz do REPower EU, o desenvolvimento do programa nacional significa investimento em eficiência energética e redes de transmissão, tecnologias verdes e digitais. Autoprodução generalizada das energias renováveis. Serão também apoiadas as comunidades energéticas. O Nosso Tudo sem prejuízo da necessidade de diversificar a oferta de energia e torná-la segura. “Há ainda a questão dos investimentos do Pnrr necessários à cadeia de valorização e reciclagem, que continua questão importante em muitos pontos do país”. Ainda, “como anunciado, a energia e a resistência sísmica são o motor do desenvolvimento e é preciso repensar toda a questão da criação de incentivos de forma a conciliá-los com a sustentabilidade das finanças públicas. No entanto, não podemos esquecer muitas coisas. As empresas do setor de construção ainda enfrentam problemas com empréstimos. Sangalli apela a uma “solução estrutural para o problema do reembolso nos dispositivos médicos: afeta toda a cadeia de abastecimento das PME fornecedoras e a eficiência do serviço de saúde”. E sobre a dívida diz: “Perante o crescimento das taxas de juro é necessário intervir nas garantias. O fundo central de garantia é importante, mas é necessário coordenar as intervenções a nível europeu e na cooperativa de crédito” . E continua: “Há uma questão de e-money. Sempre apoiamos! Mas os custos de POS devem ser reduzidos. Mais transparência nas comissões seria útil”. “Também é necessário apoiar as empresas que operam no exterior”, disse ao ministro Adolfo Urso: “O Projeto de Lei do Made in Italy é uma oportunidade de ouro para promover o espírito da Itália e retomar ações decisivas para serviços e turismo. papel do sistema de transporte e logística deve ser reconhecido de forma concreta”, “Com o grande tema das acessibilidades do país, como não mencionar a questão do nível do mar e propriedade do Estado para turismo, recreio e uso marítimo, sem esquecer do Passo do Brenner à ponte do Estreito de Messina, concessões, apenas compensações, pensemos na avaliação de muitos negócios, lazer costeiro que têm investido e contribuído para a qualidade da hotelaria turística do país etc. Uma realidade tão importante não pode ser ficou sem garantia de futuro. O modelo de restauração concessionada também precisa de ser repensado porque os seus custos já não são sustentáveis”.