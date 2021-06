A Juventus criticou Cristiano Ronaldo

O futuro de Cristiano Ronaldo está em equilíbrio, mas enquanto isso o atacante da Juventus está em negociações para a Euro 2020. O campeão português é submetido a um gesto de carga em campo

Cristiano Ronaldo Monopoliza constantemente a atenção das pessoas. O campeão português rouba o centro das atenções na altura certa com a sua personalidade e as suas jogadas descontraídas. Estes são os componentes que gerenciam o domínio Truques Comum ao seu talento. Mesmo nas competições de ponta, Ronaldo não se esquiva de experimentar o jogo, às vezes, Mesmo de uma forma ridícula Contra inimigos diretos.

Também aconteceu no último jogo que ele se viu Portugal e Alemanha Para Euro 2020. Apesar da oposição Antonio Rudiger A seleção da frente é muito forte, Ronaldo a Chapéu Tirando sarro do defensor Chelsea. Não só isso: então ele fez um movimento com as mãos e soltou a bola com um golpe de calcanhar. Um gesto técnico que seus fãs certamente apreciaram, mas foi amplamente criticado por muitos. Declarações recentes contra o invasor são evidências claras disso. Acompanhe e entre em contato AO VIVO no último Calciomercado Inscreva-se no canal do YOUTUBE.

Ex-futebolista da Juventus contra Cristiano Ronaldo depois do Sombrero: acusação

Discordância, realmente crítica. Ex-jogador de futebol Didi Haman Explodiu contra o bombardeio português após uma tática contra os Rudikars. Ele não criticou duramente o atacante da Juventus pelos microfones da RTE: “Eu acho que isso é um absurdo. A bola é levantada, amarrada e passada sem olhar para o calcanhar. É incrível e sabemos que podemos fazer isso. Mas acho que ele subestima seu concorrente“.

Os tons aumentam: “Portugal ganhou por 1-0 na altura e vejo que estás a ficar louco neste ponto. Ele é o melhor Messi, Mas ele parecia um ‘burro’. Se você perguntar aos soldados alemães, eles dirão o que pensaram. Claro que eles teriam notado ”. Em sua opinião, Haman conclui enfatizando que isso também teve consequências para o sucesso Alemanha: “O que ele estava tentando alcançar? Provavelmente um fator que explica por que eles estão indo tão mal. “