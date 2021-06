PM italiano: “Quero ter certeza de que as finais não ocorram em um país onde as infecções estão crescendo rapidamente”

Mario Draghi Não quero a final Euro 2020 Você joga Wembley E sonha em pegá-lo Roma. O primeiro-ministro de Berlim, junto com a chanceler Angela Merkel, declarou abertamente: “Quero fazer o meu melhor para evitar que as finais ocorram em um país onde as epidemias estão crescendo rapidamente.” Tarefa difícil para o primeiro-ministro, já que Uba está perto de um acordo com o governo britânico para permitir 60 mil torcedores.

A resposta de Ufa foi imediata e seguiu seu próprio caminho, sem intenção de passar de Londres para as finais: “Ufa, a Federação Inglesa e as autoridades inglesas estão trabalhando juntos com sucesso para organizar as semifinais e as finais do Euro em Wembley..

No entanto, não há comentários de Downing Street e, mesmo com base no que a ANSA apurou de fontes bem conhecidas, o governo britânico gostaria de informar que está “totalmente empenhado” em assegurar um contacto próximo com a UEFA para chegar às meias-finais. A final pode ser realizada em Wembley conforme planejado para todos em “condições seguras”.

La Roque, por outro lado, apóia Tracy: “As finais do Campeonato Europeu podem ser transferidas para Roma? Estamos prontos. Após a abertura bem-sucedida do UFA 2020, Roma e Itália mostraram como sabem organizar grandes eventos internacionais , “escreveu o primeiro cidadão da capital.

La Merkel: “Goshen é um grande jogador”

Manzel deu os parabéns à equipa de Mancini pelos resultados: “Temos níveis diferentes, a Itália está a jogar bem, mas estamos a torcer pela nossa equipa”. Uma piada sobre Kozensen: “No entanto, ambos consideramos o alemão Kozensens de Atlanta um grande jogador”.