Máscaras em 28 de junho. Restaurantes, transporte público e shopping centers: quando vestir

A Ep CDS acredita que na situação epidemiológica atual, a Ep começará no dia 28 de junho com todas as regiões Área branca Existem condições para isso Superar o uso forçado Máscaras Ao ar livre, Exceto em situações em que são criadas as condições para uma reunião, como mercados, exposições, filas. ”Pouco antes das dez horas, esperado para a frente Comitê de Ciência e Tecnologia. Agora vai subir Mario Draghi, Com mandato, implementar a opinião dos técnicos. Em vez disso, novo adiamento Discotecas: As danças estão agora proibidas, apesar da forte pressão da liga.

A liberação da máscara fornecida pelo CDS estará condicionada à queda das infecções, ao andamento da campanha de vacinação e aos tratamentos intensivos que já estão fora da fase crítica. Na verdade, você não pode sair de casa sem ele no bolso. Especialistas liderados por Silvio Brusafero e Franco Locadelli estabeleceram uma série de medicamentos para prevenir o aumento de infecções, especialmente diante de ameaças Variante delta de Gov-19. Sinais de precaução de saúde Ministro da Saúde, Roberto Ter esperança, Pede “respeito”. Mas ao mesmo tempo torna o dia 28 de junho a data oficial.





Reuniões e transporte público: registros de Cts

Lendo a nota do comitê, “O CDS” acredita que as pessoas devem sempre carregar uma máscara com elas para que possam usá-la sempre que houver uma reunião, e que o uso da máscara deve ser fortemente recomendado em indivíduos com indivíduos fracos e imunocomprometidos. mascarar “A ética deve sempre ser usada em um ambiente higiênico” e “Equipamento de transporte Entende-se que devem ser respeitadas as normas e regulamentos estabelecidos para a formação segura das atividades econômicas, produtivas e recreativas.

Máscaras externas, Cts OK. Esperança: “28 de junho, mas é preciso cuidado”

Encontros

Isso significa que você precisa levar uma máscara ao sair de casa, pois sua boca e nariz estarão cobertos em todas as situações. À distância Um metro um do outro. Por exemplo, se você tem um aperitivo e sai do lugar forte atendimento ao cliente, dever ou “forte recomendação” (o Governo Ainda não decidiu usar equipamento de proteção individual). Isso também se aplica no ponto de ônibus se os passageiros estiverem esperando na fila ou se houver uma multidão na entrada de um shopping center ou parque de diversões.

Lojas de conveniência e escritórios

Sempre que você entra em um espaço aberto como um bar RestaurantesEletrodomésticos e produtos, lojas de conveniência, escritórios públicos e privados, serviços comerciais Centros comerciais, Etc. Fechar a boca e o nariz é obrigatório. Remover a máscara só é válido do lado de fora.

Arenas e eventos

Exatamente como aconteceu nas Olimpíadas de competições Europeus No futebol, você entra nos estádios com o nariz e a boca fechados. E com baixo verde. Além disso, como nem sempre é possível garantir o espaço entre as poltronas, será necessário usar a máscara mesmo quando estiver sentado. Na verdade, os protocolos estabelecidos pelo CDS são aplicáveis ​​a este setor. Isso também se aplica a concertos, exposições, mercados e mercados de pulgas.

Trens, aviões, ônibus

Você não precisa cobrir a boca e o nariz para ir ao aeroporto, à estação ou ao ponto de ônibus. Mas uma vez dentro da sala de check-in, ou para conseguir uma passagem na fila para ir para a estação ou ônibus, a máscara obrigatória será acionada automaticamente. O dispositivo também será usado a bordo de aviões, navios, trens, ônibus, etc. Isso acontece com outros departamentos, os protocolos CDS estão em vigor. O sinal verde do Comitê veio no final de um novo dia martelado pelos partidos e pelo governo. Após o confronto entre Matteo Salvini e Enrico Letta. O líder da Liga Norte disse que está em contato com o CDS e que o secretário democrata se apressou em compará-lo ao presidente Bolzano. R: Triste é triste, eu teria condenado isso em outra época.