Um homem transgênero pode ter sido encontrado sem vida na área de Quarticiolo, em Brenestina, na manhã de terça-feira. A descoberta foi feita logo após as 7h30 em um ralo localizado atrás de um posto de gasolina via Corsano.

Um transeunte relatou a presença de um corpo sem vida, e Carabinieri e 118 funcionários intervieram no local e encontraram o transexual morto, ainda não identificado. Depois de realizar as primeiras verificações, os investigadores encontraram um ferimento na testa do transgênero, que é uma característica que sugere um assassinato.

Depois de circular a área para realizar pesquisas científicas, Carabinieri Cambagnia da VII Divisão de Inteligência de Chelsea interveio com os soldados de Roma Montacro.

Bocas costuradas por investigadores que não descartaram hipóteses neste momento, desde morte violenta até acidente. Resta saber se a morte do transgênero ocorreu no local onde o corpo foi encontrado, ou se ele acabou sendo movido para outro local.

Testemunha que viu o corpo

Enquanto ele estava recuperando seu carro via Corsano, para encontrar um corpo sem vida que vivia na área: “Moro aqui, e tenho uma pequena horta – as palavras do homem no rododendro -. Quando entrei pelo Corsano vi este corpo imóvel na rua, pensei que ele tava doente, não pensei que estava morto”

Portanto, peça ajuda: “Corri imediatamente para Brenestina, onde sempre passa a patrulha policial“Em mais alguns minutos.”Estacionei um carro mosquetão e encontrei a pessoa morta. Desculpe, eu acho que ele pode ter tido uma doença, eu estava imaginando. Muitas pessoas trans vêm aqui para usar seu relacionamento com os clientes, muitas vezes eu também vejo a ambulância”