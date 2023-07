Tempestades severas, granizo grande e até um tornado! Situação » ILMETEO.it

Trovoadas e granizo voltarão nas próximas horas



Durante essas horas, o clima voltou a lançar uma fúria em nossas regiões do norte com violentas tempestades, granizo (mesmo de grandes dimensões) e até um tornado na província de Milão.

Atualização 23h30 – Fortes tempestades atingem Veneto entre Verona e Vicenza, com granizo e vento relatados.

Atualização 20:30 – Novas fortes tempestades estão se desenvolvendo entre o Piemonte e a Lombardia, mas desta vez de forma mais isolada.

Atualização 14h30 – Depois de atingir a Lombardia, tempestades violentas atingiram o Veneto, onde uma possível supercélula também foi relatada entre Pádua e Rovigo.

Atualização 13:00 – Às 11h, um tornado atingiu o leste-nordeste de Milão; Este vídeo deve ter sido filmado em Cernusco sul Naviglio (MI).

Atualização 12:00 – Tempestades violentas. Bérgamo agora está tempestuoso

Atualização 11:00 – Durante essas horas, fortes tempestades ocorrerão do Piemonte em direção à Lombardia. Granizo pesado também foi relatado perto de Milão.

Situação geral

A alta pressão africana está a perder alguma energia ao longo do seu extremo norte, e mais a norte, a atmosfera tem dado sinais de impaciência nos últimos dias, com fortes trovoadas e Granizo forte, mesmo de grandes dimensões, que infelizmente causou muitos estragos e inúmeros feridos.

Por outro lado, o clima continua calmo no resto do país, onde a África subsaariana é resistente a tufões e ainda distribui bastante sol. Aquecer.

Gostaríamos, no entanto, de sublinhar que por vezes a situação é muito provável para a ocorrência de tempestades, portanto acompanhadas de ventos, tempestades e sobretudo grandes granizos: em suma, quanto mais energia, mais potencial de tempestades.

Poucas notícias em outro lugar

Em outras partes do país fim de semana dPelo contrário, corre sob o signo da estabilidade quase total, mas sobretudo de mais calor Com colunas de mercúrio, nosso clima estará em valores ainda maiores que o padrão.

Acompanhe as próximas atualizações ao longo do dia para mais detalhes.