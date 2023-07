12 dias de alta intensidade

A primeira é a boa notícia RomaEm o encantadoreu descobrirei Um bom clima de trabalho. Faz calor como é lógico no final de julho, mas a temperatura é comparativamente menos escaldante Triângulo: cerca de dez graus mais frio e, acima de tudo, menos abafado. por isso Terceiro ano consecutivo (E considerando a longa pausa de inverno que levou o quarto tempo total) Mourinho Ele escolheu trazer Roma para o mar português, e a escolha recaiu albufeira. O resort, São Rafael Atlântico, é o mesmo de 2022: a Roma se encontrou bem, este lugar é perfeito para relaxar e trabalhar com a tranquilidade que Mourinho precisa.

Programa de Retiros em Roma, Portugal

A maioria dos jogadores estava presente após o jantar ontem à noite no Sena, na Piazza della Repubblica. A equipa e staff partem para Faro esta tarde , depois o autocarro de Albufeira e o produto real a partir de amanhã. O retornar vai ser em Fiumicino 2 a 3 de agosto à noite, após a última amizade. DRepita os testes necessários: O 26 de agosto cara de Roma Praga (21:00 em Itália) no Estádio Municipal de Albufeira, The 2 de agosto deve ser testado contra Forense. Ainda a ser determinado Finalmente a terceira amizade. É certo que serão dias de grande preparação e a formação da equipa será muito possível. Há algumas caras novas: os dois miúdos Pizelli e Pagano (que já trabalhavam no Trigoria), depois N’Dikka, Kristensen e Aouar, três jogadores do mercado de transferências. A restante equipa já se conhecia bem, aliás, mas a experiência portuguesa, desde os primeiros tempos de Mourinho, foi sempre fundamental para esclarecer situações ou tranquilizar outras.

Começo de Rhona do Algarve, Mau

Dois anos atrás Alagharkoil Tseko No Inter, ele disse a Mau que havia decidido aceitar o Inter 2022 Houve uma longa conversa entre peregrinos E Zaniolo O capitão tentou convencer Nicolo. Lorenzo deu tudo de si, foi bom por alguns meses e você sabe como acabou. E Alagharkoil, mais tarde, veio Paolo Dybala E sempre junto ao mar, há dois anos, José começou a moldar o carácter dos seus ciganos, a começar pela amizade: os jogadores compreenderam desde logo que a tranquilidade dos tempos de Fonseca era agora apenas uma memória distante.

Protagonistas Dybala-Matic

Não só treino, nutrição segura e controlada (como sempre cozinhada pelos chefs da Trigoria), mas também muita boa disposição. Protagonistas? casal claro Dybala-madik Ele se movimentou ontem: o meio-campista postou uma foto sua com o patrocinador técnico Puma, e Paulo logo respondeu: “Esses tênis têm tantas bolhas que não permitem que você jogue.”

Solapakkan, condições

Finalmente, para avaliar Solbakken humor de saída: Ontem era devido Levante-se contra Latina A Desconforto na coxa direita. Ele está visitando esta manhã Triângulo E o clube vai decidir se o submete a novos testes: salvo surpresas, vai regularmente a Faro com os seus companheiros. À espera de perceber o futuro, porque é procurado em Itália pelo Bologna e não só, o avançado norueguês faz de tudo para conquistar um lugar para si e decidiu encurtar as férias: hoje vamos perceber quanto tempo terá de parar.