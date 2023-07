Tendência do tempo. Onda de calor, só então. Agosto «3B Meteo em resumo

Hora de estudar

Acabar com o calor africano até ao final do mês

Os preços estão subindo no final de uma onda de calor Na segunda parte da nova semana; O centro-sul será o mais afetado por temperaturas muito altas até pelo menos quarta-feira, 26 de julho, quando começará o lento declínio do superanticiclone africano.

De acordo com as previsões de médio prazo, o anticiclone africano recuará Impulsionada pela onda do Atlântico Norte, ela abrirá uma frente perto da curva alpina a partir do dia 25. Sob a influência dos ventos de noroeste em altitude, esta frente inclina-se para a Itália cruzando de norte a sul. Além dos eventos, também haverá uma queda significativa das temperaturas em toda a península antes do retorno à normalidade térmica no final de julho. Traremos mais informações sobre essa tendência nos próximos dias.

Curso de dez dias a partir de agosto.

Seguindo a tendência de longo prazo, a primeira semana de agosto promete ser quente com tudo dentro do normal, principalmente no centro e norte; Estas áreas estarão mais expostas ao transporte de algumas perturbações com ocorrências mais severas na região Norte, Ridge e Adriático. O Adriático inferior e os Apeninos estão menos envolvidos, embora às vezes instáveis.

