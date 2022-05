Tablet de escritório inteligente Huawei

O Huawei Smart Office foi um grande sucesso no MWC 2022, onde a Huawei apresentou sua mais recente plataforma de conectividade com vários dispositivos e assistente inteligente, Harmononos. Essas inovações aproximam a conectividade de vários dispositivos dos usuários. Este tablet foi o primeiro do gênero no mercado. A Huawei também é uma das poucas empresas a trazer seu escritório inteligente em uma variedade de produtos. Neste artigo, veja alguns dos principais recursos do tablet Office Smart Huawei e o que você deve esperar dele.

Huawei Matepad 11

O MatePad 11 tem todos os sinos e assobios de um ótimo tablet de escritório inteligente, incluindo conectividade Bluetooth e carregamento sem fio. Ele também vem com um teclado de tamanho completo com viagens de teclas de 1,3 mm e um suporte magnético. Com uma tela brilhante, é difícil de ler sob luz solar direta, mas a tela MatePad 11s é boa o suficiente para funcionar de qualquer maneira. O MatePad 11 também vem com um m-lápis de 2ª geração, o que é ideal para rabiscar com aplicativos de tinta ou simplesmente anotar seus pensamentos.

O Huawei MatePad 11 é compatível com o Android e o Windows e oferece colaboração perfeita entre todos os seus dispositivos conectados. Você pode até compartilhar o teclado e o mouse nos dois dispositivos com uma operação simples de arrastar e soltar. Os recursos de multitarefa Huawei MatePad 11s são inigualáveis, com uma ampla gama de aplicativos disponíveis através da AppGallery. As notas de toque oferecem uma experiência de escrita semelhante à de um lápis, permitindo que você trabalhe simultaneamente em diferentes aplicativos de uma só vez.

Huawei Matepad Pro 10.8

O tablet Huawei Matepad Pro 10.8 Smart Office é um ótimo tablet para usuários empresariais que precisam de um dispositivo completo que funcione bem para todas as suas necessidades de trabalho. O tablet vem com vários aplicativos úteis, incluindo um bloco de notas, editor de documentos (escritório WPS), calculadora, calendário, e-mail e navegador da web. Os usuários poderão fazer multitarefas enquanto usam este tablet e inclui uma câmera de 13 megapixels e uma câmera frontal de 8 megapixels com um flash LED. Ele também suporta gravação de vídeo em 4K a 30 quadros por segundo.

Além da produtividade do escritório, o Matepad Pro também é bom para entretenimento. A ampla proporção da tela permite que os filmes se encaixem perfeitamente no tablet, tornando -o uma ótima opção para assistir filmes e ler livros.

Huawei Matepad T 10s

Inicialmente, o tablet inteligente era considerado uma ferramenta para empresários em movimento. Agora, tornou -se um dos pilares na casa da família. O tablet Smart Office do Huawei Matepad T 10s é acessível e de alta qualidade, projetado para atender às necessidades educacionais e de entretenimento de sua família. Com sua tela IPS de 10,1 polegadas e 4 GB de RAM, é uma excelente opção para qualquer escritório em casa ou escola.

O tablet possui uma forte seleção de aplicativos, incluindo Microsoft Office, Asfalt 9 e Netflix. Para aplicações adicionais, o tablet vem com um aplicativo pré-instalado chamado PETAL PARTE. Esse utilitário procura APKs na Internet e os instala. Como alternativa, você também pode baixar aplicativos. A Huawei tem trabalhado para disponibilizar sua plataforma baseada em Harmononos para o mundo de língua inglesa.

Huawei Matepad T 10

A tela de 10,4 polegadas do tablet Office Smart Huawei Matepad T10 tem uma densidade de pixels de 420ppi, uma alta proporção de tela / corpo de 84%e suporte para métodos de entrada múltipla, como gravação de voz e conversão de manuscrito em texto. Ele também possui um sistema de exibição de cores inteligente, suportado pelo Huawei M-Pisish de segunda geração. O tablet suporta script gratuito da Huawei, anotações, trechos e multiplicador de aplicativos. Seu sistema operacional Harmononos 2 oferece conectividade perfeita entre PCs, telefones celulares e outros dispositivos.

O Huawei Matepad T10s vem em uma cor azul em mar profundo e é curva para dar um design mais arredondado. Não é muito grande e não parece desajeitado na sua mão. Sua bateria de 7,150 mAh fornece suco suficiente para um dia de trabalho inteiro. Ele também vem com dois microfones e um blaster de infravermelho. Os usuários também podem desfrutar de suporte ao Dual-SIM e conectividade LTE com este tablet.

