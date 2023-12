Casarini, CEI e “Avvenier”. O nexo entre dinheiro e poder agora embaraça a Igreja

“Papa Francisco encontra equipes de resgate do Mediterrâneo, conte comigo”, 10 de abril de 2020. “Papa Francisco encontra equipes de resgate do Mediterrâneo”, 22 de março de 2023. “Papa e ONGs de resgate, eles não vão nos impedir, políticas perversas”, 25 de setembro de 2023. ” Luca Casarini, Entre os colonos do mar redescobri a minha presença cristã”, 4 de outubro de 2023.

São todas manchetes do Avvenire, o jornal da Conferência Episcopal Italiana, que, a partir do Papa Bergoglio, fala inequivocamente da relação privilegiada que a Igreja desenvolveu nos últimos anos com a Mediterranea, a ONG do antigo adversário veneziano Luca Casarini. Mas basta procurar em vão no site Avvenire um caso que afecta precisamente a Igreja italiana hoje, intitulado Casarini e as suas relações com os seus colaboradores. Militância Comum, Propaganda e Relações de Dinheiro. Os fundos do Vaticano acabariam nos orçamentos do Mediterrâneo, com Cassarini a esvaziar dinheiro e caixas multibanco para fins pessoais (incluindo ir ao cinema com os filhos).

A rede entre Casarini e o Vaticano está directamente implicada em escutas telefónicas conduzidas pela polícia financeira em nome do Ministério Público de Ragusa para facilitar a imigração ilegal através do Mediterrâneo. Há vários dias o jornal La Verità dá conta do que apareceu nas interceptações das “chamas amarelas”. As revelações ocorreram no momento em que os líderes do Vaticano deram voz aos acusadores de longa data de uma espécie de desvio de movimento, particularmente na questão da imigração. Mesmo quando vinculado a um personagem como Casarini, protagonista do sangrento G8 em Gênova em 2001. Segundo as investigações do Ministério Público de Ragusa, ele é responsável por graves violações das leis relacionadas com intervenções no mar.

Ao lado de Casarini, um padre constrói laços com a hierarquia eclesiástica: Mattia Ferrari é o autodenominado “capelão a bordo” do Mar Jonio, navio utilizado pelo Mediterrâneo para resgates no mar. “Tivemos o Papa Francisco proferindo grandes palavras de louvor ao Mediterrâneo e exibindo a Cruz e o Casaco do Mediterrâneo no Palácio Apostólico”, vangloriou-se Don Ferrari dos resultados alcançados. Depois do sermão de Bergoglio, até o sacerdote do Mar Jónico pôde declarar: “Casserini tornou-se o escritor fantasma do Papa Francisco”.

Apoiada pelo apoio papal, a ONG de Casarini recebe uma enxurrada de financiamento, graças às ligações directas a duas personalidades do Vaticano: os bispos Giovanni Ricciuti e, acima de tudo, o actual chefe da CEI, Matteo Zuppi. Segundo La Verita, graças a estes contactos, o Mediterrâneo terá arrecadado cerca de dois milhões de euros em dois anos. Não diretamente do Vaticano, por causa das dúvidas do Almoner Konrad Krajewski, mas através de cúrias, paróquias, associações regionais.

As intercepções também dão uma visão interna da cuidadosa estratégia mediática dos líderes mediterrânicos, baseada em relações privilegiadas com jornalistas de jornais e programas de televisão. Nas informações da polícia financeira, um julgamento particularmente severo foi reservado a um repórter de Avvenir que foi acusado de fornecer “assistência de chantagem a bispos de alto escalão” para ajudar a ONG de Casarini a atingir os seus objectivos.

As acusações que levam Casarini e os seus quatro cúmplices a julgamento decorrem das avultadas somas recolhidas pelo Mediterrâneo em troca da troca de 27 migrantes no Mar Jónico. Mas é claro que o que envergonha o Vaticano, sobretudo, é a figura de Casarini, que ameaçou o ministro do Interior e um dos seus antecessores da seguinte forma, no final de abril passado, quando Chanel já tinha atuado com Bergoglio. : «Ontem em Nápoles Marco Minniti e Matteo Piantossi aproveitaram a segurança das trincheiras para fazer sua passarela. Mas você é responsável por esse horror. As tropas não vão salvá-lo para sempre.”