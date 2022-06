Kovit, para a extensão do dever de usar máscara no trabalho após 30 de junho

Ouça a versão em áudio do artigo

Aumento de casos – quase 60% mais infecções em sete dias – e enfermarias começam a se reabastecer: Infeccioso devido ao subtipo altamente contagioso Omicron BA.5 COVID-19 Na Itália, está ganhando força em todas as regiões. O cronograma de atualização do protocolo antigovernamental deve levar em conta essa situação, que se reunirá novamente no Ministério do Trabalho e Política Social na segunda-feira: a obrigatoriedade do uso de máscara no local de trabalho expira em 30 de junho. Ainda não foi tomada uma decisão, mas a orientação é avançar para a extensão do seu plantão utilizando a máscara Ffp2 onde o distanciamento não for garantido ou quando o colaborador estiver em contacto com o público.

Confiança: Positivo na solidão

Em entrevista ao Repubblica, o ministro da Saúde, Roberto Speranza, destacou que a maioria das restrições foram eliminadas e que as emendas não estão na agenda, mas com foco na responsabilidade dos indivíduos. Quanto à hipótese de eliminar o isolamento dos positivos, fica claro: “Hoje 650 mil pessoas estão solitárias. Não imaginam vir por aí.

Especialistas: Máscara em lugares lotados

Perante uma situação epidémica que regista um novo agravamento devido à elevada velocidade de circulação do vírus, os especialistas alertam que apesar da queda do dever ainda é melhor usar a máscara na presença de reuniões e multidões. “Dada a alta velocidade de circulação do vírus – alerta Gianni Ressa, diretor de prevenção do Ministério da Saúde – é importante lembrar que o uso de máscaras pode reduzir o risco de contágio, principalmente na presença de grandes grupos.

Máscara no local de trabalho: rumo à estabilização

Uma reunião sobre o novo protocolo Govt-19 para locais de trabalho entre trabalho, saúde, desenvolvimento econômico, Inail, Cgil, Cisl, Uil, Ugl e sindicatos de empregadores será realizada na próxima semana (provavelmente já na segunda-feira, 27 de junho): a obrigação usar uma máscara no local de trabalho expira em 30 de junho. Para. A orientação é de prorrogação do plantão, mas a máscara cirúrgica não será mais suficiente, o Ffp2 será obrigatório para os funcionários em situações em que o distanciamento não possa ser garantido ou em contato com o público.