“Nós esperávamos que você desacelerasse, e você não nos mostrou nenhum amor”

“Quantas vezes, papai, nós confiamos nisso Desacelerar Sua jornada pela vida vai nos desacelerar para que possamos ver o que está pela janela. Talvez você também tenha visto isso ao desacelerar e entender o que é importante além do seu negócio. Uma carta lida no funeral escrita por familiares começa assim James ChiapariniUm empresário agrícola de Romano morreu na noite de domingo aos 74 anos, quando as prateleiras desabaram no antigo armazém onde eram armazenadas. 16.600 rodas de Grana Patano.

Um acidente ocorreu quando o fazendeiro considerou a joia da empresa que leva seu nome Vida profissional sem parar, o que fez com que se tornasse uma das maiores realidades da província. Uma corrida que começou em 1977 a partir de um estábulo com 26 animais e um trator passou a contar como um empreendimento com mais de 2.000 cabeças de gado, 100 hectares cultivados, leiteria e loja. Grandes sucessos, mas também grandes lutas emergiram da mensagem lida pelos familiares no final do funeral. Palavras fortes que deixaram em suspenso a igreja paroquial de Romano, onde ontem de manhã decorreu o funeral.

Muitos vieram prestar suas últimas homenagens ao homem dinâmico, um gênio em seu ofício, mas não um simplório. Fato conhecido na aldeia, mas capaz de levar a uma despedida calma e amigável diante da tragédia que pôs fim à sua vida. Em vez de membros da família, principalmente filha Mary e filho Ticiano, optaram por felicitar os pais sem descontos: «Fizeram-nos crescer, insistindo sempre em que demos o nosso melhor, fazendo sempre o melhor daquilo que sabemos fazer – lê-se na carta -. Você nos ligou à vida, às duras verdades da vida, e nós recebemos muitas delas». READ No início de julho, o 'BREAK' da temporada de verão é possível, a atualização mais recente é incrível! Mapas » ILMETEO.it

Disso, o desaparecimento há vinte anos é particularmente doloroso Emanuel, terceiro filho de Giacomo Chiapparini. Acima de tudo, a natureza obstinada do fazendeiro foi sentida pelo resto das crianças. “Tivemos muitas brigas porque você sempre tem que estar certo e fazer suas próprias coisas. Lamentamos que você não demonstre tanto cuidado e carinho pelas crianças quanto os outros pais. Você amoleceu um pouco com seus netos, então entendemos que você nos ama do mesmo jeito, mas sempre. Do seu jeito, do seu jeito original. Você nunca apostou no nosso lado emocional, porque mamãe fez e está fazendo. Em vez disso, você focou na nossa raiva para prepara-nos para a vida ».

“Você nos deixou – finaliza a carta da família – em uma bicicleta com rodas acopladas, livres para ir, mas com você que sempre nos deu segurança. Você sempre esteve no topo, e sua saída é no topo. Seu alto e alto tem tornou-se barulhento e quieto. Você desenvolveu ambições que ninguém poderia imaginar. Você viveu a vida que queria e sua família deveria acompanhá-lo nesta corrida. Mesmo que você tenha começado a sentir o cansaço da idade, você nunca desistiu de si mesmo. Não sei onde você está agora, mas sabemos que não importa quem você conheça, você vai sofrer. Você conheceu Emmanuel e o quanto o amava. Amado, esperamos que você possa dizer a ele o quanto nos amou a todos.”

