Aqui está o quanto ele coleta através de postagens

Ele não é apenas o jogador de futebol mais bem pago do mundo: Cristiano prova nas redes sociais que não tem rivais

Cristiano Ronaldo é absolutamente uma pessoa Pessoas mais seguidas do mundo no Instagram, confirmado pelos 599 milhões de seguidores em seu perfil. Esses números o colocaram no degrau mais alto do pódio, Lionel Messi 482 e Selena Gomez 427. Sua carreira de jogador foi passada em alguns dos clubes mais importantes do futebol mundial, como o Manchester. United, Real Madrid e Juventus o ajudaram a chegar a esse patamar, tornando Cristiano uma das celebridades mais populares e reconhecidas do planeta.

Depois de um noivado de anos com a top model russa Irina Shayk, o português está desde 2016 romanticamente ligado à espanhola Georgina Rodríguez, de 29 anos, muito popular com 50 milhões de seguidores nas redes sociais. Ambos são muito ativos nas mídias sociais, onde postam regularmente fotos do conforto e da vida luxuosa que passam em Riad, na Arábia Saudita, com seus 5 filhos. De facto, desde o ano passado Cristiano tornou-se futebolista do Al-Nasser, pelo qual assinou um contrato de duas temporadas e meia, até junho de 2025, por 70 milhões de euros por ano, valor que o tornou o futebolista com o maior salário da história do futebol. Mas não só isso, mas entre patrocinadores e bônus, seu salário pode subir 200 milhões por ano!

Rei das Redes Sociais: Valor Horrível Cobrado por Cada Post Revelado

Cristiano também é muito ativo a nível empresarial. Fundador de uma linha de roupa, roupa interior e fragrâncias da marca CR7, o português é também proprietário da cadeia hoteleira de luxo Pestana Hotel com 4 hotéis em Nova Iorque, Funchal, Madrid, Lisboa. Restaurantes Datel e gela com o tenista Rafa Nadal e o cantor Enrique Iglesias. Isso é tudo? De jeito nenhum: os portugueses possuem clínicas de transplante capilar espalhadas pela Europa e até uma marca de água.

As realizadas nas redes sociais não estão isentas de suas atividades, pelo contrário. Aliás, os portugueses aqui ganham bem 2.397.000 euros Para cada publicação de postagem. Isso o leva a se tornar um dos atletas profissionais que mais ganham nas redes sociais. Mais do que seus rivais históricos Messi e Neymar em campo, certas pessoas só podem admirar de longe.

Jatos particulares, carros, relógios e roupas de luxo são alguns dos detalhes que Cristiano exibe em seus perfis sociais. Sua casa na Arábia Saudita é um dos exemplos que comprovam o poderio financeiro do jogador. Aliás, Cristiano Ronaldo mudou-se com a família para uma grande villa, que custa cerca de 12 milhões de euros e está localizada numa das melhores zonas de Riad, Al-Muhammadiya. A casa tem academia, área de relaxamento, um grande parque e uma piscina olímpica de 50 metros onde ele gosta de nadar para manter a forma. Em suma, no relvado e na vida, os portugueses têm a ambição de chegar ao topo a qualquer custo.