Vinte estabelecimentos balneares abrangidos pelo Nass: “Sem licenças, comida vencida e baratas mortas”. Uma das três estruturas está desordenada

distúrbios de saúde, baratas mortas Nas cozinhas, amenidades Incorreta e não licenciado alimentos mal conservado ou Expirado. Estas são as principais violações detectadas pelo Carabinieri de Nass Em experimentos realizados em estabelecimentos balneares italianos. E o balanço é pesado: em centenas de estruturas reguladas, Um terço é irregular. Atualmente, uma campanha de restrições foi realizada 883 Empresas Tomando banho e aldeias turísticas. Esse 257 resultados impróprios: É isso 31%. Encontrado entre as violações mais difundidas defeitos higiênico Ambientes como vestiários, sanitários e salas de preparo de alimentos, muitas vezes fixados em espaços confinados, não possuem requisitos mínimos para garantir condições ótimas de operação e manutenção. No geral, eles competiram 415 Obstáculos Punições E administrativo Sobre 290 mil euros. Além disso, eles condenaram onze titulares função e vontade Vinte processos de encerramento “Valor econômico superestimado devido a graves problemas estruturais e sanitários 4 milhões de euros“.

Violações – Oito estruturas estão operacionais falta de Desligado Reconhecimento. E foram encontradas situações de incumprimento da Lei Segurança no Trabalho e prevenir riscos aos usuários na utilização das instalações, inclusive falta de periódicos Atendimento domiciliar, Higiene E extermínio de ratos. Pontos de abastecimento dentro das estruturas, eles teriam sido Mais de 2 toneladas de alimentos ilegais foram apreendidos, destinados à administração a clientes, resultados válidos expirados, não detectados e armazenados em más condições. Abaixo estão as principais violações detectadas.

Toscana – Carabineiros de Naas Leghorn Eles arranjaram Três restaurantes fechando Conectado com estabelecimentos de banho relacionados, um na província de Livorno e dois na província Lucas. Durante os testes realizados, a frente sujo PassadoEm todos os contextos, plantas e equipamentos de processamento e vestígios de graxa na fábrica de Livorno, insetos E baratas Morte No chão da cozinha e salas de armazenamento de alimentos. O valor estimado das três operações descontinuadas é cumulativamente superior a um milhão de euros.

Sicília – PARA Catânia eles foram capturados 90 litros de azeite Acondicionado em recipientes transparentes e sem rótulo LoucuraE 5 kg de carne em mau estado de conservação, congelado ilegalmente, foi encontrado num local de refresco anexo a um estabelecimento balnear da cidade. Também ordenou o fechamento de um depósito administrativo de treinamento e alimentos necessidades de saúde Na província de Catania, mais 2 banhos foram implementados ilegalmente. Banhos na província foram obrigados a fechar caldaniceta Executado sem as autorizações necessárias. O valor total da estrutura sujeita a regulamentação corresponde a 150 mil euros.

Campânia – Na conclusão das experiências realizadas em três estações balneares da província NápolesCapturar 250 kg de alimentos (Carne, peixe e produtos gastronómicos) Sem indicações úteis para o rendimento Rastreabilidade. Ao mesmo tempo, um dos três estabelecimentos foi condenado a interromper imediatamente suas operações de manejo de alimentos por não atender aos requisitos sanitários mínimos e ambientes poluídosSem sistemas anti-intrusão de insetos alados e retirados de equipamentos Ferrugem. O valor dos bens e equipamentos sujeitos a restrições é de 300 mil euros.

Calábria – PARA Régio Calábria Na ausência de autorização de segurança pública, os Naz Carabinieri confirmaram que uma casa de banhos era usada como discoteca ao ar livre à noite.

Apúlia – Uma ordem de fechamento foi aprovada Armazenamento de alimentos E um Bar/RestauranteAdequado para dois estabelecimentos balneares localizados nas respetivas províncias, ambos sem acreditação Torradas E Tarento. O valor das infraestruturas ao abrigo das regras é um total de 350 mil euros. Tem igual valor um estabelecimento balnear de Taranto, suspenso com barra anexa, não reportado à autoridade competente e que padeça de deficiências sanitário-sanitárias e estruturais. 2 milhões de euros.

Lácio – O exército controlava um total de 40 empresas e aldeias na província latim. Foram dez estruturas onde foram detetadas irregularidades, das quais 13 contestaram sanções administrativas superiores a 10 mil euros. Além disso, como parte do processo, Nas assumiu o controle total 600 kg de comida irregular Os produtos destinados à administração aos clientes são armazenados de forma diferente das regulamentações de produtos não rastreáveis ​​ou dos procedimentos de autocontrole Haccp. Ao mesmo tempo, foi determinada a suspensão de três entrepostos alimentares, dois dos quais sem autorização e um por graves deficiências sanitário-sanitárias.