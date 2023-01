A hipocrisia de Majorino, o “defensor da mulher” que votou no véu islâmico

Há uma hipocrisia fundamental forte, muito forte na esquerda italiana. Em palavras, membros do Partido Democrata em todos os níveis estão dispostos a apoiar as guerras que seus eleitores esperam que eles travem, em nome da respeitabilidade eleitoral. Mas a história e as notícias mostram que eles não têm talento para agir e dizer a verdade. Pierfrancesco Majorino, o candidato do Partido Democrata pela região da Lombardia, conhecido por suas ligações com os centros sociais de Milão e seu extremismo ideológico, pertence justamente a essa categoria. Ou, nos últimos dias, ele tentou metaforicamente jogar areia nos olhos dos eleitores para encobrir o que fez na Europa há alguns meses.

De fato, agora Majorino se apresenta na campanha eleitoral como um ferrenho defensor dos direitos das mulheres que arriscam suas vidas no Irã, contra a opressão, identificada sobretudo. véu islâmico. Há mulheres que morreram porque não o usaram e mulheres que foram mortas por regimes que as queriam como escravas e sem identidade. Durante a sessão de outubro do Parlamento Europeu, foi apresentada uma alteração à votação da declaração do orçamento da UE para 2023, que foi reiterada. É profundamente preocupante que a Comissão Europeia tenha recentemente financiado ou co-financiado campanhas para promover o hijab, por exemplo ‘o é liberdade em hijab‘ “. Foi afirmado nesses documentos” O Orçamento da União não deve financiar futuras campanhas de promoção do hijab, banalizando implicitamente a obrigatoriedade do uso do véu. “.

As críticas passaram, mas nenhuma proibição foi imposta à destinação de dinheiro público para essas ridículas campanhas permeadas de hipocrisia e falsas boas ações. Bem, como ele explica Sylvia Sardone, Liga MEP, entre os votos contra Pierfrancesco Majorino, hoje foi um defensor ativo da liberdade das mulheres no Irã. “ Majorino, um eurodeputado socialista, votou contra as críticas ao fundo do véu pró-islâmico e a exigência de não gastar dinheiro público em campanhas pró-hijab. De fato, que credibilidade poderia haver para um majorino apoiador valor islâmico Quem o vê como um símbolo de liberdade? ” pergunta Silvia Sardone hoje.