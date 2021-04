Veja as novas regras de toque de recolher: porque tudo muda em maio

Iniciou-se a contagem regressiva para a reabertura dos territórios italianos, que seria determinada pela sala de controle do governo, que passou a ser o Primeiro-Ministro Mario Draghi, Pelos Ministros da Saúde Roberto Speranza e Mariastella Gelmini para Assuntos Regionais e representantes dos partidos majoritários. Nas próximas horas, se a informação sobre a infecção for reconfortante, siga em frente. Toque de recolher 22 a 24 para áreas que retornam à faixa amarela. Isso pode acontecer na segunda-feira ou no dia 26 de abril. Como resultado, a proibição de cruzar a fronteira regional será levantada. Tudo isso está acontecendo enquanto a UE acelera o Green Pass para viajar livremente pela Europa.

Com a restauração das áreas amarelas, a reabertura de restaurantes e bares para jantares com mesas ao ar livre, teatros e teatros deve ser garantida a partir do início de maio. Depois de algumas semanas, as atividades para academias e piscinas devem ser retomadas. Um projeto ambicioso que pode ser esperado se o número de jogadores diminuir atualmente Infetado, Morte do Govt-19 hospitalizado. O objetivo é abolir completamente o toque de recolher antes que chegue o verão, permitindo que todos os alunos do ensino médio voltem às aulas e abrindo estádios para pelo menos mil torcedores. Por outro lado, o primeiro-ministro Drake deve estender o estado de emergência até 31 de julho porque o governo nunca desistiu da prudência.

Os resultados recebidos estão ligados ao índice Rt de propagação do vírus, com a ocorrência de novos positivos por 100.000 pessoas por semana, bem como melhorias Campanha de vacinas. Regiões, segundo o jornal Embaixador, Eles apresentam suas demandas. É importante ressaltar que, com a volta das Zonas Amarelas, a reabertura imediata dos restaurantes até as duas da tarde (dois metros entre clientes dentro e pelo menos um metro fora), toque de recolher 24 (não mais às 22). Se os dados permitirem, esta proposta será aceita pelo governo. Isto também se aplica a ginásios e piscinas, cinemas e teatros, eventos e espectáculos ao ar livre. Por outro lado, se a tendência da epidemia na última semana não se afrouxar, o sinal verde só afetará restaurantes com portas, cinemas e teatros. Para os pubs, o fechamento às 18h deveria proibir a venda de bebidas para quem não está sentado à mesa, para evitar o efeito. Mover; Quando há piscinas e ginásios, exposições e eventos, é necessário aguardar duas ou três semanas para a saída.