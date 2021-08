Tiro de uma aeronave italiana C-130 decolando de Cabul

AGI – O tiroteio aconteceu perto do aeroporto de Cabul, logo após a decolagem do C130J da Força Aérea Italiana Jornalistas italianos e 98 civis afegãos a bordo do navio. Sem consequências para a tripulação e passageiros. De acordo com a AGI, o incêndio começou quando o avião já havia soltado rodas da pista do aeroporto Hamid Karzai.

Manobra de evasão

A piloto, uma oficial da Força Aérea Italiana, fez uma cara fria e imediatamente realizou uma evasiva manobra de emergência. O avião para ou em uma colina próxima. Não se sabe se o avião foi atingido. No entanto, o C130J continuou na rota planejada, rumo à Base Aérea de Al Salem, no Kuwait. De lá, os passageiros foram transferidos para a Itália em um navio-tanque Boeing Casey 767.

Aumentando a tensão

Este é o primeiro episódio conhecido nos dias de hoje de evacuação aérea da Itália ou de outros países do Afeganistão. Como evidência do aumento da tensão na área do aeroporto. Nos últimos dias, no entanto, estiveram em circulação imagens do americano C17 Globemasters, com pequenos foguetes conhecidos como “flares” feitos principalmente de magnésio, usados ​​para desviar qualquer ataque.