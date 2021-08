Vírus Corona, últimas notícias. Use para a terceira dose logo após os segundos 6 meses

9:16

Vaya (Spallanjani): “Precisamos vacinar 85% dos cidadãos”

Como diz o general Figliulo, vacinar 80% dos italianos até setembro é uma meta realista porque os dados da campanha nacional indicam que avançamos bastante. Mas vou aumentar um pouco a fasquia. “Isso é o que Francesco Via, diretor de saúde do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas de Roma, Lazaro Spallanzani, disse a Libero.” Conseguimos muitos bons resultados com a vacinação em massa, que é outra. Porém, há outros problemas ”, avisa.

Dra. Via, o que quer dizer? “O problema com as questões é que a ciência e a pesquisa precisam ter permissão para fazer seu trabalho”, observa ele. O que isto significa? Por exemplo, se as intervenções de reforço, como a terceira dose, forem necessárias, isso deve resultar de avaliações científicas e estudos aprofundados a esse respeito. E não de interesses legítimos adquiridos. “Você está se referindo às empresas farmacêuticas?” E – responde ele – e à dinâmica geopolítica. A ciência deve ter a última e mais clara palavra. Qual é a principal forma de reduzir a infecção? “Na minha opinião, a combinação de vacinas e anticorpos monoclonais – apontando para VAA – mas devemos reduzir o preço, mas não apenas levá-los ao hospital. O primeiro-ministro Drake tem o poder de empurrar a indústria europeia nessa direção, acho que é importante falar sobre a terceira dose? “” Eu não disse isso. Não discriminei a terceira dose. Quero dizer – ele menciona – é bom primeiro entender o que é a memória celular e imunológica de nossas células. E, sobretudo, ir para países onde os atuais 4% da população vacinada está sendo vacinada. ”