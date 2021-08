McKennie, recessão Witzel no mercado. E o caso CR7 está aberto: Juve, os últimos dias do incêndio

No entanto, ele se move. O meio-campo da Juventus, campo que mais polêmica tem causado nas últimas temporadas da Juventus, pode conviver com surpresas nos últimos dias da sessão de verão. Weston McKenney, Entende-se agora, realmente foi colocado no mercado pelo clube da Juventus: há dificuldade em conseguir outras vendas no mesmo campo decisivo (a referência a Ramsay não é inteiramente coincidência) e uma possível alegoria de rejeição, após um sentimento inicial parecia ter sumido. O Tottenham do Paratici, que já apostava há um ano, agora não tem oferta oficial para os americanos. Mas há tempo Velha Senhora Olhando ao redor: além da receita potencial da Bijonic, há um retorno incrível no prato Axel Witzel, Pode pousar surpreendentemente em Torino após cinco anos. Uma mudança, se isso acontecer, não parece animar os torcedores da Juventus, que estão céticos quanto à possibilidade de substituir o jovem de 23 anos por um colega de trabalho “experiente”. Lado a lado, o caso de Cristiano Ronaldo, está sempre aberto: Jorge Mendes está em Turim neste momento, com os portugueses à espera de notícias do estrangeiro. Por um lado, os contactos com a cidade de Manchester, por outro, o caso Mbappé entre Paris e Madrid são de grande interesse para o público português. Os últimos dias do mercado de transferências da Juventus não serão triviais.