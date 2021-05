Mercado de transferência da Juventus | Ronaldo para o Bayern depois de Lewandowski

Cristiano Ronaldo quer deixar a Juventus. Uma nova liderança a seguir é o Bayern de Munique. Os bávaros perderão Lewandowski e os portugueses serão a alternativa

Foi uma partida complicada contra a Udinese Cristiano Ronaldo, Ainda não apresenta sua melhor versão hoje. Porém, na final os portugueses tomaram uma decisão decisiva com os dois gols que rodearam a equipa da Coty. Há mais cinco partidas para terminar a temporada, incluindo a Série A e quatro finais da Copa da Itália contra o Atlanta. Uma temporada que fica arquivada sem um arquivo importante.

Cristiano Ronaldo está claramente decepcionado nesta temporada, e a vontade de deixar Turim é muito boa, assim como o medo de não poder conquistar a contagem de troféus com a Juventus. Como mencionado, as portas Real Madrid, Os clubes para os quais ele retorna estão fechados no momento. As prioridades, até agora, têm um nome Holanda e Mbappe. A Noruega e a França certamente têm objetivos complexos a atingir, mas não impossíveis, mas os Blancos também veem outros perfis. O futuro dos jovens atacantes pode de alguma forma afetar o futuro de Cristiano Ronaldo, deixando um espaço livre, por exemplo, o PSG.

Mercado de transferências da Juventus, depois de Ronaldo Lewandowski

Mas da Espanha vem outra pista possível para os portugueses seguirem. O jogador também abordou o Manchester United, mas cuidado – segundo ‘Dan Balone’ – com a ideia. Bavaria Monaco. Os bávaros podem perder Robert Lewandowski, Direção do Real Madrid, decide mudá-lo Ronaldo. A compra dos portugueses não se enquadra nas políticas de mercado aceites pelo Bayern, no entanto, neste caso, uma excepção. Joe ficará satisfeito em deixá-lo ir 25 milhões de euros.