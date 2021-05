Dois dias depois, o sangue de San Gennaro derreteu

Por fim, San Gennaro realizou o milagre novamente. E Nápoles suspira. O sangue do santo, que ontem estava sólido, derreteu no segundo dia de oração. “No dia 2 de maio, segundo dia de oração, às 17h18 – lemos no site diocesano – se repetiu o milagre do milagre líquido-sangue de San Gennaro”.

Havia muito medo em Nápoles e além, porque nada aconteceu depois de dois dias. Além disso, ‘Vincenzo di Gregorio, o tesouro do abade de San Gennaro, havia confirmado oficialmente que mesmo dessa vez o milagre de San Gennaro não havia sido realizado. Fez isso, tradicionalmente ocorrendo no sábado anterior ao primeiro domingo de maio, no final da festa, para comemorar a conversão dos monumentos da padroeira, conforme previsto. Ao lado dele estavam o arcebispo Dominico Pataclia, de Nápoles, e seu predecessor Crescenzio Cepe, que conversou com outros sacerdotes.

San Gennaro, o sangue não derrete pela segunda vez: fotos de 1º de maio

Esta não é a segunda vez consecutiva que o milagre aconteceu desde 16 de dezembro. Durante seu tempo de honra, Pataclia disse aos crentes para não desistir da tentação de ficar no limiar da superfície, ser enganado pelo milagre, ser capturado pelo desejo de ler nele, bons votos ou presságios ameaçadores para o nosso futuro : seja na santidade imutável – disse ele – em cujo seio ainda pertencemos; Nós nos encontramos, e faz mais sentido para o ícone grande e intenso do sangue derretido. ”

Após este anúncio, o arcebispo foi conduzido em procissão do altar-mor à igreja com os monumentos da padroeira. Após um breve momento de oração, o P. Mimmo concluiu a celebração com uma bênção.