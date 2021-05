Concerto do Dia de Maio, Fedes John ataca a liga no DDL. “Roy queria me censurar”

Mais informações

Fedes Virá Concerto em 1º de maio de 2021 Ele canta e toca para políticos no final do parágrafo com os sucessos “Problemas para Todos”, “Pimpy Per Strada” e “Bella Storia”. Não só isso: o Vaticano também está envolvido.

A intervenção do rapper milanês já foi discutida antes de ele passar na Cavia del stage ‘Auditório Barco della Musica, Hospedado no evento deste ano, Piazza ficou órfão em San Giovanni: nas horas que antecederam sua apresentação, o ex-juiz do “X Factor” disse à sua rede social que havia sido convidado pela alta administração de Roy 3 a reconsiderar o conteúdo do intervenção (“no final eles permitiram que eu me expressasse livremente”.). Não saiu ao vivo. Ele ligou para as partes interessadas pelo nome (e sobrenome).

Começando pelo Mario, inevitavelmente sugerirá A primeira faixa: Futebol Compreendo perfeitamente que o verdadeiro alicerce deste país é o futebol, mas não podemos esquecer que o número de funcionários do futebol e o número de trabalhadores do show business são iguais. Portanto, não vou gastar um pouco de dinheiro, mas pelo menos em poucas palavras, um plano de reforma para proteger um setor que foi destruído por essa emergência e é regido por regulamentações estabelecidas na década de 40, não foi modificado até agora. Então, querido Mario, ele explicou detalhadamente o significado da Super League, seu envolvimento no mundo cultural italiano é igualmente bem-vindo. ”

Concerto do Dia de Maio homenageia Wendy Berling com “Dolce Enrico”

Fedes então atacou o senador da Liga Norte Hotéis: “Um projeto de lei de iniciativa parlamentar, portanto a expressão máxima do povo, que já foi aprovado na Câmara, ddl John, Pode ser facilmente evitado pela vontade de um protagonista. Esse é ele. Mas, por outro lado, Ostellari faz parte de um partido político que há anos se destaca na luta pela igualdade.

O Rapper acrescentou mais tarde: “Alguém como Ostellari disse que há outras prioridades neste momento de epidemia além do John Bill, então vamos olhar para essas prioridades: o Senado não tem tempo ddl ZAN Porque ele tinha que discutir a rotulagem do vinho, a reestruturação de Connie, o subsídio bilíngue para a polícia de Bolzano e nada a perder. Anual de Formiconi. Portanto, de acordo com Ostellari, os direitos anuais de Formigoni são mais importantes do que proteger os direitos de todas as pessoas, e até a violência das pessoas que são discriminadas todos os dias. Mas no que diz respeito ao direito à vida, o presidente da Vita Pró-Associação, o anticatólico e antiaborto Jacob Koke, amigo Pilar da Liga Norte Nos últimos meses, esta foi a primeira voz levantada contra John Bill. No entanto, o especialista anti-aborto não percebeu que o Vaticano havia investido mais de 20 milhões de euros em uma empresa farmacêutica.

“Então, querido anti-aborto, querido TravesseiroInfelizmente, você perdeu tanto tempo procurando o inimigo lá fora que não percebeu que o tinha em casa. Que história ruim ”, disse Fedes no final de seu discurso.