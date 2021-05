Mercado de câmbio transferência da Juventus para Ronaldo

A Juventus entra no mercado de transferências em busca de nomes adequados para a entrada, mas Cristiano Ronaldo espera para dissipar as dúvidas sobre seu futuro. Olha a troca

O futuro Cristiano Ronaldo Principalmente depois de uma temporada difícil e ainda está em equilíbrio abaixo das expectativas. O avançado português conseguiu fazer um bom golo, mas muitas das suas exibições não convenceram realmente os adeptos e especialistas. Ao final da temporada, segundo ele, pode haver uma despedida das cores do pianoconário e, com isso, do clube Andrea Agnelli Deve estar em busca de uma mudança de nível para a próxima temporada. Uma rota de transferência particularmente interessante vem diretamente da Espanha e pode trazer Ronaldo de volta à camisa. Real Madrid.

Leia mais >>> Juventus Exchange Market, sem receita: Star Exchange | Riola cuida disso

Mercado de Câmbio A rota de câmbio com Juventus, Cristiano Ronaldo e Real: Jovic é

O futuro do CR7 está em equilíbrio e um ano após o término do contrato, a Juventus pode concordar em vender os portugueses em números menores do que o esperado. Em qualquer caso, registrará um ganho de capital interessante ou, em qualquer caso, poderá fazer transações significativas no mercado de câmbio. Uma música importante, tal como anunciada por ‘Don Ballon’, pode trazer de volta os portugueses Real Madrid.

Em seu lugar, ele poderia vir para a Juventus Luca Jovic. O bombardeio é muitas vezes comparado ao dos italianos, mas a rota nunca foi tão quente desde que ele chegou para a Série A. A troca pode ser gravada igualmente 30-35 milhões de euros Ou seja um pouco mais. Ganha Ataque Próprio Real 5 milhões por temporada. O clube de Andrea Agnelli vai aceitar a transferência rapidamente, garantindo ao futuro treinador um elemento de qualidade absoluta e pondo fim ao caso de Ronaldo.