Menor de estupro coletivo do Foro Itálico é condenado a 8 anos e 8 meses de prisão

Oito anos e oito meses de prisão. Esta foi a sentença proferida a RB, então menor de idade (fazia 18 anos algumas semanas depois), o único dos sete meninos envolvidos no estupro coletivo ocorrido no Foro Itálico em julho. O julgamento foi realizado com breve formalidade perante o juiz de primeira instância do Juizado de Menores e concluído em primeiro lugar. O Ministério Público pediu 8 anos.

Interrupções: “Nos divertimos tanto às 7, arrasamos”

RB foi preso em agosto junto com outros seis membros da gangue por supostamente agredir e abusar de uma menina de 19 anos em um canteiro de obras abandonado. Começando em abril. Primeiro, o jovem Ele concordou Disse ainda que era o único que poderia ajudar a vítima e o juiz de primeira instância decidiu libertá-lo da prisão e entregá-lo a uma comunidade.

O mistério dos vídeos: “Aqui estão os filmes noturnos”

No entanto, em poucos dias, eles saíram do interrogatório policial Uma série de bate-papos RP trocou uma conversa com um amigo na noite da violência, na qual disse: “Éramos sete e nos divertimos muito! Nós a matamos” e se divertiu com o que fez. Não apenas isso. Algumas publicações alegadamente escritas pelo arguido apareceram nas redes sociais nas quais ele se vangloriava corajosamente do que tinha feito e sublinhava como isso lhe permitiria ter sucesso com as mulheres.

“Gritei para parar, mas eles continuaram rindo”

Face a estes aspectos, o juiz de primeira instância acatou o pedido do Ministério Público e ordenou novamente a prisão preventiva de um jovem. Agora o pedido de punição. O seu apelo, tal como os outros 6 arguidos, foi sempre o de sustentar que a relação com a vítima era consensual. No entanto, a menina de dezenove anos disse que gritou “pare” várias vezes e, em vez de parar, seus agressores continuaram a rir na cara dela. Eventualmente, eles a abandonaram na rua, onde ela foi resgatada por dois transeuntes. Além disso, em algumas das escutas os próprios arguidos dizem “ela gritou bastante” e “doeu”, corroborando assim a versão da jovem de dezanove anos.